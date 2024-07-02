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台積電效應發威 熊本菊陽町公路沿線地價漲幅曝光 再登全日本第2

中央社／東京2日專電
台積電插旗日本熊本縣菊陽町，帶動當地土地價格。圖為台積電在日本的第一座工廠。（路透）
台積電插旗日本熊本縣菊陽町，帶動當地土地價格。圖為台積電在日本的第一座工廠。（路透）

台積電插旗日本熊本縣菊陽町，帶動當地土地價格。根據最新公布「路線價」（公路沿線地價），菊陽町路線價漲幅為24%，繼去年之後，再次登上全日本第2。

讀賣新聞報導，熊本國稅局1日公布2024年熊本縣內「路線價」，全縣平均變動率比前一年增加2.7%，呈現連續7年漲勢，也創下2010年以來最大增幅。

所謂「路線價」是指面向公路的土地每平方公尺評估價格，每年更新一次，作為計算遺產稅與贈與稅的標準。

根據熊本國稅局，熊本縣路線價最高的路段位於熊本市中央區手取本町的下通商店街，為每平方公尺206萬日圓（約1.2萬美元），比去年上漲1%。漲幅最大的則是位於菊陽町光之森3丁目的縣道住吉熊本線，為每平方公尺15萬5000日圓，比去年上漲24%，高居全日本第2。

全日本路線價最高的是東京銀座5丁目的「銀座中央通」，每平方公尺4424萬日圓，比去年上漲152萬日圓，漲幅3.6%，連續39年登上最昂貴路段寶座。漲幅最高的路段位於長野縣白馬村，上漲32.1%。

參與調查的不動產鑑定士石山博表示，受台積電在熊本縣菊陽町設廠，以及半導體相關企業進駐的影響，對建設辦公室與旅館等多種用途的土地需求不斷提高。

不動產公司社長東伸彥表示：「工廠周邊的住宅需求依舊很高，幾乎每天都會收到詢問。」

台積電4月宣布將在菊陽町第一工廠東側鄰接地建設第二工廠。在此之前，附近其他半導體企業就已經不斷向不動產公司諮詢公司用住宅。

東伸彥表示，從4月開始，公司特別雇用一名中國籍員工來回答相關詢問。

菊陽町店面土地價格5年前約為每坪18萬日圓，但最近價格已上漲約6倍。

東伸彥的公司計劃明年在菊陽町周邊的大津町、合志市興建約1000戶出租公寓。他表示：「價格上漲這麼多，有點擔心進展是否會順利。」

路線價大幅上漲也影響老字號店鋪生存。

在菊陽町開設蔬果店的森田賢一表示，去年3月他被地主告知要漲店租，不得已在9月底收掉經營超過20年的店鋪。他的店面原址目前正如火如荼地建設公寓。

森田的蔬果店後來在熊本市東區一家溫泉設施支持下，去年12月於該設施內重新開業。

對於菊陽町突然的轉變，森田賢一顯得有些落寞。他表示：「很遺憾一直以來沒變的老社區，發生了這麼大的變化。」

日本 台積電 國稅局

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