反其道而行…以面臨「雙重危險」為由 希臘引入一周工作6天

一名遊客6月28日在希臘雅典拍照，背景可見雅典衛城山門。（路透）

衛報1日報導，全世界都有公司試行每周上班4天，但在希臘，員工卻被告知，為了推動生產力，他們可以加進第6個工作天。

希臘曾發生歐陸最嚴重的金融危機，擺脫危機後如今經濟成長超過其他歐洲國家，並再次逆勢而行，推行一周48小時工時制。總理米佐塔基斯的中間偏右親商政府表示，因人口萎縮以及熟練工人短缺的雙重危險，有必要提出這個新做法。

官員表示，一周工作六天的方案將僅適用於提供全天候服務的私人企業。在延長一周工作時間的情況下，特定產業和工廠員工可選擇每天額外工作2個小時，或另外輪班8小時，當天薪資可增加40%。

政府聲稱，任一選擇都將糾正員工沒有領到加班費的爭議，或是加班未申報的普遍問題。米佐塔基斯總理在議會認可該法律之前表示，「這項立法的核心是照顧工人，促進高度增長，促使希臘跟歐洲其他地方一致」。

這項措施從7月1日生效，但反彈一直很激烈，遭工會譴責為「野蠻」。希臘幾乎沒有職場檢查的傳統，批評人士主張，這項改革終結了一周工作5天制，讓雇主能夠規定第6個工作天。反對者已走上街頭抗議，認為這項改革侵蝕了法律保護，並以彈性之名，讓確立已久的勞工 權利倒退。

希臘公務員工會「ADEDY」的執委會成員索提洛普洛斯（Akis Sotiropoulos）就說，「這一點意義也沒有」。他解釋，「當其他文明國家正在嘗試每周工作4天時，希臘決定走另一條路」。

索提洛普洛斯表示，「實際上，這項措施是由一個在意識形態上致力於為資本創造更大利潤 的政府通過」。他說，「更好的生產力伴隨著更好的工作環境，（對雇員）更好的生活品質。而且，我們現在知道，工作時數應該減少，不是更多」。