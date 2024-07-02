亞洲製造業6月景氣上揚 歐元區惡化 美微幅下修

全球製造業景氣好壞參半。標普全球1日發布的採購經理人指數（PMI）顯示，台灣和南韓 6月製造業景氣達到至少兩年最佳表現，在亞洲居領先；財新中國製造業PMI則略為上升。

歐元區工廠活動萎縮加劇，美國則比初值稍微下修。路透指出，亞洲製造業景氣反彈，應有助於全球經濟面臨新一輪貿易戰之際，減輕若干陰霾。

南韓上月製造業PMI上升至52，攀抵兩年來最高點，台灣指數勁升至53.2，是2022年3月來最高水準。其中製造業擴張速度加快，反映產量與新訂單走升，企業更積極採購。標普全球指出，亞洲、歐洲、尤其是北美的客戶，帶動南韓出口訂單成長。

在東南亞 ，外銷重鎮越南PMI達到54.7，菲律賓、泰國和印尼製造業景氣也持續擴張，馬來西亞則略陷萎縮。

而財新中國6月製造業PMI小幅上升至51.8，為2021年6月來最高，表明製造業生產經營活動擴張加速。與官方PMI相比，財新PMI調查的樣本範圍較小，更側重私營和出口型企業。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業景氣度依然維持向好，但展望未來，政策對經濟的支持力度仍需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新和消費品以舊換新等政策還需進一步落地顯效。此外，財稅改革等相關政策的推進，應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

同日，日本銀行（央行）公布短觀報導，大型製造業信心指數攀升至13， 高於前一季的11，也優於市場預期，為日銀本月可能升息敞開大門。

至於歐元區的製造業活動惡化，儘管工廠紛紛降價，但需求仍以更快的速度下滑。製造業PMI終值為45.8，儘管略高於初值45.6，但低於5月的47.3。兩年來，該指數一直低於榮枯分界線50。漢堡商銀首席經濟學家迪‧拉‧魯比亞說，除義大利 以外，上月歐元區其他國家PMI均同步下滑，「不過我們傾向於將此視為暫時的小插曲，而非長期低迷的跡象」。

美國6月製造業PMI終值從初值的51.7微幅下修至51.6，但仍是連續第二個月攀高，不過若根據ISM公布的製造業指數，則仍低於50，比前月和預期都差。