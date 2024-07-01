我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

日本豐田留才 擬推周休三日

編譯吳孟真／綜合報導

日本豐田汽車（Toyota）為了留住人才，打算在今年實施一種新的工作制度，讓一些文書和技術人員可以周休三日。

日本讀賣新聞報導，豐田計劃採用的新制度將允許未直接參與生產的人員周休三日，希望透過開放自行選擇每周工作天數，以提升員工的積極度，並留住訓練有素的員工。總工作時數和薪資水準將不會改變。

根據豐田目前所實施的彈性工時制度，員工的上班時間可以錯開，但每天至少要上班兩小時。新制度將取消這項每日最低限度工時，讓員工可在某幾天拉長工時，以便在總工時不變的情況下有更多的休假日。

豐田這項新制度主要將適用於銷售、採購和會計等文書人員，以及包含軟體、車輛開發和品管在內的技術人員。勞資雙方預計在新制實施前討論工作分配、評鑑方式和其他細節。

豐田的目的在於讓工作制度更有彈性，並鼓勵自主工作，從而增加工作誘因。然而，有人擔心員工會透過加長每日工時，來換取更多的休假日。

為預防此種情形，豐田打算鼓勵員工休妥善規劃的有薪假，也將試著不給員工過多的負擔，例如，超過一定時數的加班，就不能適用此制度。有愈來愈多公司，尤其大企業，都開始讓員工每周休假三天以上，同時更注重工作績效。

豐田 周休 日本

上一則

iPhone促銷奏效 中國出貨增40%

下一則

蘋果i16升級AI晶片 台灣供應鏈充電

延伸閱讀

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜
日本7/3新鈔上路 新版肖像人物曝光 目前流通幣鈔仍可用

日本7/3新鈔上路 新版肖像人物曝光 目前流通幣鈔仍可用
花俏宣傳沒有了 日本東京新制上路 街頭LED廣告宣傳車將不復見

花俏宣傳沒有了 日本東京新制上路 街頭LED廣告宣傳車將不復見
日本富士山7月1日開山 首度限制人數及開徵通行費

日本富士山7月1日開山 首度限制人數及開徵通行費

熱門新聞

投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
輝達早盤股價一度重挫3.2%，朝連續第三天下跌邁進，市值合計將蒸發逾3,000億美元。(路透)

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

2024-06-24 10:35
輝達股價陷入修正，不能單用「獲利了結」一言蔽之。(路透)

Nvidia股價下殺的五個原因和一個反彈跡象

2024-06-25 08:45

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝