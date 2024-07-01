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微軟、亞馬遜挹注 印度拚當AI重鎮

編譯易起宇／綜合報導

在科技巨人的挹注下，印度正大步邁向成為人工智慧（AI）領導重鎮的目標。微軟和亞馬遜等科技大廠為了主導這個新興產業，已競相準備在這個國家建設數十億美元的運算基礎設施。

英國金融時報（FT）報導，印度政府已提供獎勵給要在當地設立電子製造或資料儲存等基礎設施的科技公司，期盼國內快速成長的科技市場和廣大的技術人才庫，能讓這個國家轉型成為AI的消費和出口主力。

當地官員表示，微軟已承諾要在印度南部的泰倫迦納邦投資約37億美元。研究機構Structure Research指出，這家科技巨擘已在印度取得建造資料中心土地，將增加當地660千瓩（MW）相當50萬個歐洲家庭一年的用電量的負載容量。亞馬遜計劃在2030年前在印度投資雲端基礎設施約127億美元。

微軟印度和南亞總裁強多克說：「印度是當今世界上最令人極其振奮的科技市場。我們的目的是要持續在這地建立（資料中心）容量，來服務同時為印度和全世界提供創新的客戶。」

為了競爭主導生成式AI，科技大廠都在準備提升其雲端運算能力。微軟、亞馬遜和Google今年已合計宣布至少850億美元的資料中心等基礎設施投資計畫，地點包括在新加坡、美國、沙烏地阿拉伯和日本。

Structure Research表示，這些公司爭相在印度建造自己的資料中心，將使印度在亞太地區的自建容量排名從第六名竄升到第一名。這項數據排除了第三方廠商為了租借設施給科技大廠和其他公司而建的資料中心容量。

Structure數據也顯示，如果微軟實現在印度建造660MW的新容量，印度將成為該公司美國以外擁有最大自建資料中心的市場。分析師表示，「主權AI」的概念已引發各國政府對在國內建造資料中心的需求。各國政府都希望確保機密資訊只在國內存放及處理，並希望開發自己的AI系統和工具。

印度 微軟 AI

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