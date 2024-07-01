SK海力士啟動4年750億美元大投資

SK海力士預計在2028年前投資約750億美元於AI和晶片領域。(美聯社)

SK集團旗下的SK海力士計劃未來四年投資 103兆韓元（750億美元），其中八成、約600億美元將投入高頻寬記憶體（HBM）晶片 ，押注全球人工智慧（AI ）需求將出現爆炸性的成長。

SK集團在為期兩天的策略會議後，於6月30日宣布計畫表示，要在2026年前藉由提升獲利能力、優化事業結構、提升綜效等方式，取得80兆韓元（579億美元），以聚焦於AI和半導體部門。

SK集團的策略焦點將是強化從AI晶片、資料中心、一直到AI服務等AI價值鏈，藉此強化在全球的競爭力。會長崔泰源在聲明中說，在轉型時期「需要進行搶先和根本的改革」。

SK海力士計劃在2028年前投資103兆韓元，SK集團旗下的行動通訊商SK Telecom和網路服務供應商SK Broadband，也將在2028年之前共投資AI資料中心事業3.4兆韓元。

作為計畫一環，SK集團將在最高決策組織「Supex追求協議會」下，設立半導體委員會，由SK海力士執行長郭魯正擔任負責人，7月1日開始運作。

在提高獲利能力與改善營運方面，SK集團計劃未來三年內獲得30兆韓元的現金，並將負債權益比控制在100%以內，並且預料將加速精簡219家關係企業。與會的SK集團高層也同意逐步將子公司數量調整到「可管理範圍」，但未具體說明縮減的規模。

SK集團去年稅前虧損10兆韓元，今年預期可轉盈，獲利約22兆韓元。該公司也設下稅前淨利在2026年前達到40兆韓元的目標。

另一方面，崔泰源在會議中也暗示，SK集團多年來在再生能源和生技領域積極擴張，如今可能改變策略。

他說，「我們必須在綠能、化學和生技領域，透過專注於具備技術和競爭力的業務，尋求『質的成長』」。他也預測，集團有望在能源解決方案領域，獲得成長的機會。

南韓首爾高等法院在5月就崔泰源與前總統千金的離婚財產分割案中，判決他須向前妻支付10億美元，當時就有人揣測他將採取行動，提振集團的業務，以支付如此高的金額。