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後市看俏 印度公債28日起納入摩根大通指數 分析師提醒「熱錢影響」

後市看俏 印度公債28日起納入摩根大通指數 分析師提醒「熱錢影響」

編譯黃淑玲／綜合外電
印度公債28日起納入摩根大通的新興市場指數。圖為印度青年在知名地標泰姬瑪哈陵之前，拍照留念。 （美聯社）
印度公債28日起納入摩根大通的新興市場指數。圖為印度青年在知名地標泰姬瑪哈陵之前，拍照留念。 （美聯社）

摩根大通周五（28日）將把印度公債納入其新興市場指數，向更廣泛的投資人開放這個1.3兆美元的市場，有望進一步吸引數百億美元的資金。印度是全球經濟成長最快的大型經濟體，一些分析師提醒，隨著印度公債首次躋身主要指數，印度債市可能會更容易受到熱錢進出的影響。

摩根大通（簡稱小摩）去年9月宣布將印度公債納入新興市場債券指數以來，全球基金已投入近110億美元到符合指數標準的債券。小摩預計未來十個月，將有200億至250億美元資金流入印度公債市場，將外資持有比率從目前的2.5%推升至4.4%。

印度公債已是新興市場投資人的寵兒，因為印度經濟穩健成長且匯率穩定，吸引力十足。彭博彙編的數據顯示，印度公債和公司債券本季可望連續第六季吸引外資流入，為11年來最長流入期。

美國銀行（BofA）印度固定收益外匯大宗商品交易主管Vikas Jain說，「我們看到的大部分資金流動是由跟蹤摩根大通指數的投資人所推動，應該具有相當的黏性」，其他「利多包括債務占國內生產毛額（GDP）比率下降，總體經濟穩定，以及印度債券供需良好」。

對於全球投資人而言，印度債券提供了進入這塊高成長、高收益市場的管道。小摩的資料顯示，過去十年，印度公權債的表現比指數裡的同儕更優。

彭博的數據也發現，印度公債今年來報酬率5.3%，稱冠亞洲。相較下，印尼以印尼盾計價的公債報酬率為1.3%。

依照小摩納入指數的標準，印度符合被納入資格的債券共28檔，價值超過4,000億美元，在分階段完成納入後，將印度在該指數的權重將達到10%，約與中國大陸相同。

星展集團高級經濟學家Radhika Rao在最近的研究報告寫道：「印度公債殖利率相對較高，可能會說服主動型基金經理人轉而增持這些債券。」她認為，實質殖利率為正值、匯率波動較低，以及有利的經濟背景，都是印度公債吸引投資人的因素。

印度 債券 投資

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