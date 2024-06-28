我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

後市看俏 印度公債28日起納入摩根大通指數 分析師提醒「熱錢影響」

聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

南韓經濟不振 大企業縮減開支撙節度日

編譯簡國帆／綜合外電
在南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支。（美聯社）
在南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支。（美聯社）

南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支，例如限制商務差旅與公司信用卡支出。

韓國統計局28日公布的數據顯示，南韓5月工業生產、零售銷售以及設施投資月比全都下滑，為去年7月來首見「三重下滑」。

5月工業生產比4月減少1.2%，不如市場預期的增加0.2%。機械設備、汽車、主要金屬等關鍵產業的產值都減少3%以上，半導體產業生產則增加1.8%，為三個月來首見回升。彭博資訊經濟學家指出，5月工業生產意外下滑，暗示本季經濟成長率可能放慢。

5月零售銷售月減0.2%，為連續第二個月下滑，年比更銳減3.1%，主要受到服飾和化妝品銷售減少的拖累。同期設施投資月比下降4.1%，為連三個月減少，主因是汽車和機械業投資縮手。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，三星、SK及浦項（POSCO）等大企業都在勒緊褲腰帶，大幅減少員工福利、商務差旅飛機艙等降級，敦促主管和其他高階人員把支出壓在最底限。

例如，三星電子過去都提供副總裁的配車為現代汽車Genesis G90，去年已降級為G80，網路部門主管出差時也改搭經濟艙，而非商務艙。SK集團已藉由減少公司餐敘，縮減成本，樂金顯示器（LGD）最近甚至把優退方案擴及20-30歲的員工。

投資 南韓 三星

上一則

前財長桑默斯：川普若上台推保護主義 恐致停滯性通膨

下一則

日本東京6月核心通膨加速攀升 預期央行最快7月升息

延伸閱讀

聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死

聽南韓歌、新婚穿白紗都是「反動行為」 脫北者目睹青年遭公開處死
中前5月工業利潤增長3.4% 裝備製造業為主

中前5月工業利潤增長3.4% 裝備製造業為主
南韓現代汽車推平價電動小車 Inster 2.5萬歐元有找

南韓現代汽車推平價電動小車 Inster 2.5萬歐元有找
南韓時隔7年恢復邊境射擊訓練 因應北韓空飄垃圾氣球

南韓時隔7年恢復邊境射擊訓練 因應北韓空飄垃圾氣球

熱門新聞

流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37
輝達早盤股價一度重挫3.2%，朝連續第三天下跌邁進，市值合計將蒸發逾3,000億美元。(路透)

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

2024-06-24 10:35
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你