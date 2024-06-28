南韓經濟不振 大企業縮減開支撙節度日

在南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支。（美聯社）

在南韓 經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支，例如限制商務差旅與公司信用卡支出。

韓國統計局28日公布的數據顯示，南韓5月工業生產、零售銷售以及設施投資 月比全都下滑，為去年7月來首見「三重下滑」。

5月工業生產比4月減少1.2%，不如市場預期的增加0.2%。機械設備、汽車、主要金屬等關鍵產業的產值都減少3%以上，半導體產業生產則增加1.8%，為三個月來首見回升。彭博資訊經濟學家指出，5月工業生產意外下滑，暗示本季經濟成長率可能放慢。

5月零售銷售月減0.2%，為連續第二個月下滑，年比更銳減3.1%，主要受到服飾和化妝品銷售減少的拖累。同期設施投資月比下降4.1%，為連三個月減少，主因是汽車和機械業投資縮手。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，三星 、SK及浦項（POSCO）等大企業都在勒緊褲腰帶，大幅減少員工福利、商務差旅飛機艙等降級，敦促主管和其他高階人員把支出壓在最底限。

例如，三星電子過去都提供副總裁的配車為現代汽車Genesis G90，去年已降級為G80，網路部門主管出差時也改搭經濟艙，而非商務艙。SK集團已藉由減少公司餐敘，縮減成本，樂金顯示器（LGD）最近甚至把優退方案擴及20-30歲的員工。