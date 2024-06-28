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跌破38年新低 市場：日圓165將觸動干預

編譯黃淑玲／綜合報導
日圓兌美元匯價26日跌破160，貶至38年新低。（路透）
日圓兌美元匯價26日跌破160，貶至38年新低。（路透）

日圓兌美元匯價26日收在160之下，貶至38年新低，日本官員再度出面喊話，強調當局將對日圓採取必要行動。路透報導，這是日本政府發出的最新警告，顯示日本已為再度進場做好準備。市場預估165是觸動干預的價位。

財務大臣鈴木俊一27日對記者說：「希望匯率變動能夠穩定。快速的、單方面的波動並不可取。我們特別深刻關切這對經濟的影響。」他強調，「我們以高度的急迫感監看匯率變動，分析在這些變動後面的因素，將會採取必要行動」。

日本內閣官房長官林芳正也在新聞簡報中表示，東京當局將會採取「適當」行動，抵制過度的匯率波動。他拒絕評論日圓的匯率水準，以及何時當局將進行干預。

在美元兌主要貨幣普遍走軟下，日圓兌美元匯價27日也見回彈，一度升值0.3%，但仍在160日圓之下，26日收在160.81日圓。

瑞穗證券首席貨幣策略師山本說：「日本政府可能開始不只擔心匯價水準，也擔心貶值的速度。」他認為，除非進場干預，否則日圓兌美元匯價將跌向162日圓。

然而分析師們懷疑口頭甚或實際干預，能夠產生多大的阻貶日圓效果。瑞穗證券策略主管大森認為，日銀必須要給市場一個大驚喜，例如一口氣就調高利率50個基點，才可能阻止日圓頹勢。

日本當局前一次進場干預是在今年4月底到5月初，當時日圓兌美元匯價觸及34年最低的160.245。如今市場預期，165會是當局下一次採取行動的價位。

日本政府27日在月報中表示，日本經濟正在逐步復甦，但美國和歐洲的高利率可能損害日本以及歐美本身的經濟。

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