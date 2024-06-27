印度公債將納入小摩指數 可望迎接數百億美元資金流入

印度盧比紙鈔。（美聯社）

摩根大通（小摩）28日將把印度 的公債納入其新興市場指數中，屆時印度將迎接數百億美元外國資金流入。一些分析師認為，此舉將使印度市場更容易受到熱錢流動的影響。

英國金融時報報導，印度主權債券 被納入摩根大通的新興市場公債指數中，代表這個全世界成長最快的大型經濟體首度被納入一項主要指數，也是打開這相對封閉市場的最新舉措。此前，直到2020年，印度才移除外資對一些盧比計價債券的所有權限制。

摩根大通表示，這次把規模超過4,000億美元的28種公債納入其指數中，將讓印度在這項指數權重占比達10%。

根據高盛的說法，在印度公債被納入之前，已經有大約110億美元資金流入印度債券，因為投資 人進行提前布局。高盛預期，隨著這些債券被納入摩根大通的指數，在未來十個月會有額外300億美元進一步流入，外資持有的比重將從2%左右提高到5%左右。

印度公債這回納入指數前，歷經印度政府、銀行與投資人多年來進行協商，期間印度政府鬆綁一些繁瑣的行政控制，並且改善銀行的可交易度。

安聯環球投資投資組合經理人卡蘭薩表示：「這種氛圍相當重要。現在每個投資人都關注，而且或許在被納入之前，由於實施資金控管的緣故，甚至沒有理由考慮予以投資。」

印度預期今年是全球成長最快的經濟體之一，聯合國預測印度今年經濟擴張7%。

今年來，印度10年期公債殖利率已下滑0.19個百分點，至6.98%，反映價格上漲。不過許多基金可能仍在克服

要進入市場的繁瑣官僚障礙。

幾周前，印度總理莫迪領導的印度人民黨失去國會多數席次，開始依賴聯盟進行執政。震撼的選舉結果起初導致印度債券殖利率飆高、股市下跌，不過後來證明影響只是短暫。

標普全球公司5月表示，無論印度選舉結果如何，經濟預料將維持連續性，該公司宣布考慮提升印度的BBB信評等級。