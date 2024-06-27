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Fed突然放鷹 亞幣嚇到全倒 日圓跌破160大關

財經新聞組／綜合報導
日圓跌破160大關，寫38年新低。 (路透資料照片)
日圓跌破160大關，寫38年新低。 (路透資料照片)

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。日圓更跌破160大關，寫38年新低，引發東京當局進場干預的聯想。

近日多名Fed官員發表「鷹」派言論，其中最受矚目的是理事鮑曼（Michelle Bowman）25日表示，如果通膨仍黏著在目前的水位，她支持Fed再度升息；儘管她也強調，今年升息並不是她認為最可能發生的情況。

DXY美元指數在紐約26日早盤升破106，是4月底至今首見，一度上升0.5%至106.13。其他主要非美貨幣清一色貶值，台灣主要貿易對手國貨幣韓元與人民幣匯率，貶幅各為0.1%與0.05%；人民幣跌至七個月低點，路透報導指出，人行可能會容忍人民幣進一步下滑，而其他出口導向國家可能允許本幣隨人民幣下跌。

至於日圓一度貶至160.62日圓兌1美元，是1986年以來最低，也引發市場對東京當局可能進場阻貶的臆測。日本財務省財務官神田真人26日稍晚重申，當局對日圓近來的快速波動嚴重關切，隨時準備因應。日圓兌美元今年來已貶值12%，是最弱勢亞幣。日本當局在4、5月間日圓一度跌破160時，也曾出手干預，但顯然成效不彰。

台股則歷經震盪後大漲逾百點收盤，新台幣匯率卻與多頭氣勢猛烈的股市背道而馳，盤中一路走貶，收盤更是一舉貶破32.5元關卡；估計外資一天匯出12億美元，出口商與中央銀行也聯手拋匯，匯市交投超熱絡，一天就爆出24.7億美元的成交巨量。

此外，美國本周將公布個人消費支出物價指數（PCE），此為聯準會最關注的通膨指標之一，數據結果將牽動聯準會的降息時程，市場屏息以待。

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