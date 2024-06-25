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還管什麼160防線 不少匯銀人士預料日圓將下探170

編譯劉忠勇／綜合外電
儘管日本官方一再揚言進場干預阻貶日圓，但空頭交易員已不為所動。（路透）
儘管日本官方一再揚言進場干預阻貶日圓，但空頭交易員已不為所動。（路透）

日圓恐怕有貶到1986年以來最低價位的風險，儘管政府一再揚言進場干預阻貶日圓，但空頭交易員已不為所動，認為日圓有可能跌向1美元兌170大關。

三井住友DS資產管理和瑞穗銀行認為，投資人持續拋售日圓、追逐殖利率更高的美元之際，日圓可能會由目前價位再跌10日圓。日圓兌美元周二東京時間接近中午報159.43。

日圓今年以來已貶值近12%，投資人幾乎看不到足以扭轉頹勢的變數，日本財務省干預也無濟於事，從5月初以來走勢充分展現這點，在進場砸下9.8兆日圓（614億美元）資金後，日圓幾乎又回到了原點。

ATFX Global Markets日圓交易員Nick Twidale表示。「美元兌日圓不久有可能觸及170日圓，」「短期干預不起作用。」

日圓之所以看跌，主要在於日本與美國之間龐大的利率差距。聯準會（Fed）迄未尚未降息，基準利率的上端為5.5%，而日本央行的利率幾乎為零。相同的問題也適用於歐洲，日圓相對於歐元正接近歷史低點。

住友三井DS資產管理公司首席基金經理人國部真二說：「如果官方干預，日圓可能升值超過150日圓，但長期來看，日圓將繼續走弱朝向170日圓。」

瑞穗銀行新加坡主管 Vishnu Varathan說：「170怎麼可能，的確很容易這麼說。」「誰樂意看到這價位？當然不。但可以排除這種可能性嗎？不幸的是，不能。」

話說回來，並非所有市場人士都對日圓持負面看法。彭博經濟研究（BE）日本資深經濟學家木村太郎寫道：「隨著殖利率差距轉得有利，日圓在未來幾個月更有可能升值而非貶值。」他的觀點取決於日銀在年底前升息兩次，而Fed則降息兩次。

RBC 亞洲外匯策略主管Alvin Tan認為，市場現在顯然對干預「不那麼害怕」，因為自從官方上次進場干預以來，日圓兌美元仍穩定走貶。

Tan 寫道：「我東京當局是否對美元兌日圓有一條明確的紅線仍表懷疑，超過160新高點正在招手，」Tan寫道。根據彭博彙編資料，Tan 是第1季對美元兌日圓預測最準的分析師。

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