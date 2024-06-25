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績效領先的摩根基金看好Nvidia將帶動亞洲晶片股補漲

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績效領先的摩根基金看好Nvidia將帶動亞洲晶片股補漲

編譯劉忠勇／綜合外電
因重押半導體股，摩根宜安亞洲基金五年來表現領先97%的同業。（路透）
因重押半導體股，摩根宜安亞洲基金五年來表現領先97%的同業。（路透）

輝達（Nvidia）連續三天暴跌，也引發亞洲半導體股賣壓。不過摩根大通一位頂尖基金經理人認為，亞洲的晶片股相較於美國同類股票價位較低，還有補漲的空間。

規模12億美元摩根宜安亞洲基金（JPMorgan SAR Asian Fund）的共同基金經理人Oliver Cox預測，隨著人工智慧（AI）熱潮不減，台灣、日本和南韓晶片供應鏈營收將加速成長。據彭博彙編的數據，摩根宜安亞洲基金五年來表現領先97%的同業。

Cox接受彭博訪問時說：「市場已經開始重新評價美國主要公司，但相形之下，亞太地區供應鏈很多部分尚未重新評價。因此，我仍然認為有補漲的空間。」

輝達創新高後出現獲利了結賣壓，三天來市值累計蒸發約4,300億美元，不過按預估獲利計算的本益比仍高達28倍，高於五年平均的20倍。相較之下，彭博追蹤亞洲主要晶片公司的指數本益比為17倍，兩者呈現將近2009年以來的最大差距。

Cox預料，隨著Nvidia主導下推出AI伺服器，高階記憶體晶片和提高導電性的基板材料在內關鍵元件的需求也會增加，亞洲半導體業勢必因此受益。

Cox說：「隨著AI加速發展，先進製程基地是實現遠大目標的關鍵，而這些生產基地幾乎全在亞洲。」

據4月的基金明細，台積電是摩根宜安亞洲基金最大的持股，比率為9.6%。三星電子和SK海力士也名列前六大持股。

台積電今年在台北股價已上漲逾58%，主要客戶Nvidia漲幅則達到138%。三星僅上漲2.6%。

Cox 談到亞洲半導體供應商說：「我們認為仍有上漲的空間，這波周期看起來還處於初期。」

晶片 AI 台積電

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