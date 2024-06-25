向農業開徵碳稅 丹麥開全球先河

圖為顧客在丹麥超市選購生鮮產品。(美聯社)

北歐的丹麥為達成自身訂下的2030年減排高標，24日宣布將對農場開徵碳排稅費，有望成為全球第一個針對農業開徵碳稅的國家，然而卻也得冒著農業減產的風險。

綜合路透社等外電報導，丹麥政府24日宣布從2030年起，農民每排放一噸二氧化碳將被徵稅300克朗（約43美元），5年後稅率調升至每噸750克朗（約108美元），但能享有的扣除額也會提高。

有望成為全球第一個引進農業碳稅國家的丹麥其實是受紐西蘭感召，然而紐西蘭本月稍早表示，對農場開徵碳排稅費的政策要推遲到至少2030年。

丹麥的計畫是在2030年減少180萬噸碳排，達成在2030年時能減少70%的溫室氣體排放。

雖然會開徵碳稅，但丹麥政府也會投入400億克朗（約57億美元）的經費協助業者轉型。

實施碳稅的相關協商自今年2月起就陸續展開，參與協商者有農民團體與食品業代表、自然保育組織與政府單位；丹麥政府並委託外部顧問團體制訂農業碳稅稅率的各種模型供評估。

丹麥是乳品與豬肉外銷大國，農業是最大溫室氣體排放源之一。根據丹麥政府的委外評估報告，若不採取措施介入，到2030年農業將佔丹麥碳排的46%。

路透社指出，丹麥農民擔心開徵農業碳稅將迫使他們減產與關門，覺得被當達成氣候目標的祭品。然而丹麥訂下2030年減排目標（溫室氣體排放量需相較1990年減量70%）有法律約束力，勢必得採取諸如開徵農業碳稅等做法才能達成。

不過丹麥政府委外的評估報告也指出，開徵農業碳稅意味農民的成本提高，恐導致高達1/5的減產。

報告推估情境顯示，加徵農業碳稅將使農業產量減少6%到15%不等，當稅率增至每噸750克朗時，牛、豬產量會下降約20%。

乳品商Arla Foods的執行長杜柏（Peder Tuborgh）告訴路透社：「這些情境都是基於一些非常令人失望的條件，也就是只能透過減產來實現減排目標。」

杜柏表示透過新技術，過去2年他們在丹麥、瑞典 、英格蘭、德國 以及荷比盧等地的9000多位農民已減少100萬噸碳排，「為避免減產或關掉據點，我們會持續創新之路」。

丹麥超過一半的國土是農地；據當地氣候智庫Concito指出，目前農業佔丹麥全部碳排的1/3。

隨歐盟 致力實現2050年淨零排放目標，農業領域已成政治角力戰場。歐盟各地農民在今年初示威數週，聲稱受夠不斷上升的成本、稅收、繁文縟節以及過多環保規定。