日圓逼近160關卡 日本放話24小時干預匯市

日圓持續疲軟。(歐新社資料照片)

日本 主管外匯事務最高官員神田真人24日表示，如有必要，日本準備好對外匯市場進行一天24小時全天候的干預。日圓一度勁升0.6%，但漲幅很快又收斂，反映出日圓來到緊要關頭，市場繃緊神經。神田並告訴記者，美國將日本列入外匯「觀察名單」，對日本貨幣政策「沒有影響」。

神田發表談話後，日圓兌美元變動不大，在亞洲早盤一度微跌0.08%至159.92，逼近160日圓兌1美元大關，且臨近4月29日盤中創下的34年谷底160.17日圓；日本當局4月底和5月初曾進場捍衛日圓。到亞洲下午盤日圓轉強，一度升值0.6%，報158.82。分析師表示，目前這個價位讓市場忐忑不安。

Pepperstone資深研究策略師布朗表示，目前看不出來是干預造成的波動，但這確實說明了市場對日本當局可能進場的預期有多麼緊張。

不過神田24日強調，財務省並沒有具體的干預價位。

IG Australia的市場分析師塞卡摩爾評道：「上周美元兌日圓收高於159.80，受到上周五美國PMI數據強於預期、及日銀不願提供有關減少購債細節的支撐。我們猜測，日銀要等到美元兌日圓高於4月底的160.20左右觸發買盤時，才會干預。」

日圓為何會如此疲軟？彭博資訊提出三大因素：一、市場未能充分理解日銀進一步升息 以擺脫零利率下限的決心；二、日銀本月開會時決定再花一個月時間制定縮表計畫，這可能導致投資人暫時不將資金匯回日本；三、投機人士加大日圓拋售也可能是一個因素，他們希望將日圓壓至迫使當局出手干預的區間。

日銀24日也公布了本月政策會議的意見摘要，日銀理事們討論了升息的可能性，原因是通膨的上行風險「變得更加明顯」，「央行有必要持續密切觀察相關數據，為下一次貨幣政策會議做準備。若是合適的，央行必須在為時已晚之前調升政策利率」。

這代表在日銀下次於7月底開會時，升息的選項會在檯面上，也將讓市場對日銀下月會議的可能行動保持警戒。

一些認為日銀下月將按兵不動的人士主張，日銀的鷹派說法只是要支撐日圓匯率 。日圓匯率24日維持在接近160日圓大關，也讓外匯交易人士慎防政府可能插手干預。

這份會議紀錄也反映出一些對於進一步升息必須審慎的意見。日本上季經濟萎縮，因消費支出疲弱，且汽車業爆發安全醜聞，導致一些車款暫停生產。