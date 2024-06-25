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美高利率恐長期化 債市亮警訊 「持現金更具吸引力」

編譯季晶晶／綜合外電
美國公債市場14日連漲第四天，與價格走向相反的殖利率降到3月底和4月初來最低，已有投資策略師宣告市場氛圍已轉變，美債還有上漲空間。（路透）
美國公債市場14日連漲第四天，與價格走向相反的殖利率降到3月底和4月初來最低，已有投資策略師宣告市場氛圍已轉變，美債還有上漲空間。（路透）

投資人愈來愈樂觀地認為，美國公債價格即將由空翻多，但債市的一個關鍵指標正發出令人擔憂的訊號，讓考慮大手筆買入的人感到不安。

先說好消息：2024年快要過半，終於有跡象顯示通膨和勞動市場都在降溫，美國公債即將抹去今年跌幅。交易商押注，這可能足以讓聯準會（Fed）最早在9月開始降息

但市場上有愈來愈多人認為，所謂的「中性利率」，也就是既不會刺激也不會減緩經濟成長的利率，將遠高於決策者目前的預測，這可能限制央行降息的能力，給債市帶來逆風。

SMBC日興證券美國公司資深經濟學家盧卡說：「重要性在於，當經濟不可避免地減速時，降息次數會減少，未來十年左右的利率可能高於過去十年。」

以未來五年的5年期利率為參考的遠期合約，停滯在3.6%。雖低於去年峰值4.5%，仍比過去十年的平均水準高出一個百分點，也高於聯準會估計的2.75%。此合約代表市場對美國利率最終走向的看法，反映出市場預期殖利率下限可能高得多。這也代表債券走升可能受限。

目前，投資人的情緒愈發樂觀。截至上周五，彭博資衡量公債收益率的指標在2024年僅下跌0.3%，今年在最低點時，該指標的跌幅曾高達3.4%。

如果市場對中性利率已永久性攀升的看法沒錯，那麼聯準會目前超過5%的基準利率，也許就不像想像中的那樣具有限制性。事實上，彭博資訊的一項調查顯示，金融狀況仍相對寬鬆。

Unlimited Funds執行長兼投資長艾略特說：「我們看到經濟成長僅逐步放緩，那意味中性利率明顯提高了。」 在當前經濟狀況下，長期債券的風險溢價有限，他補充說，「現金看起來比債券更具吸引力」。

中性利率到底在哪裡，已經成為熱烈話題。此利率水準可能與數十年下降趨勢背道而馳、轉而向上的原因包括，市場預計政府預算赤字將長期大增，以及因應氣候變遷的投資必須增加。

殖利率 投資 降息

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