Meta高層示警：歐洲遭遇大麻煩 科技創新落後中美

美國科技巨擘Meta高層克萊格（Nick Clegg）告訴法新社，就科技與創新而論，歐洲落後美國與中國，必須迎頭趕上。示意圖。(路透)

美國科技巨擘Meta高層克萊格（Nick Clegg）告訴法新社，就科技與創新而論，歐洲落後美國與中國，必須迎頭趕上。

法新社報導，Meta是社群網站 臉書（Facebook）與Instagram及通訊軟體WhatsApp的母公司，而克萊格則是Meta的全球事務總裁，目前正在歐洲推動指導新創企業的方案。

克萊格說，歐洲遭遇了「大麻煩」。他指出：「我們急遽落後美中兩國。」

他說：「我想長久以來人們始終認為，歐洲所扮演的唯一角色就是監管。然後中國是仿造，美國則是創新。」

不過克萊格指出，光靠法規當後盾不可能取得成功，這得仰賴創新、企業家精神與科技大廠和小型新創公司之間的合作。

克萊格正推動由Meta與兩家法國企業實行的方案，也就是給予5家歐洲新創公司為期6個月的指導，並且提供設備。

克萊格先前曾帶頭推動Meta投資歐洲科技業，並於2021年宣布，Meta將在歐洲創造1萬個就業 機會，以便打造「元宇宙 」。

為使元宇宙計畫成真，Meta已耗費數以十億計美元，不過後來已將重點轉向人工智慧（AI），並宣布裁員數以千人，包括元宇宙研發團隊。