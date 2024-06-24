台灣產業拓銷團前進馬來西亞 布局穆斯林市場

台灣產業拓銷團24日前進馬來西亞，圖為參與拓銷團的美妝護理、智慧生活、五金扣件與化妝品等逾20家業合影。（中央社）

台灣產業拓銷團今天前進馬來西亞，駐馬來西亞代表處指出，馬來西亞是台灣的重要貿易夥伴，也是布局穆斯林市場前哨站，如取得清真認證將搶占龐大穆斯林商機。

馬來西亞是以穆斯林為多數的國家，台灣美妝護理、智慧生活、五金扣件與化妝品等逾20家業者今天前進馬來西亞拚國際商機，以綜合貿易訪問團形式連結馬來西亞相關產業，共創雙贏。

駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智表示，台灣從2016年推動新南向政策以來與新南向國家交流逐年提升，台灣是馬來西亞第5大貿易夥伴、第12大出口國、第4大進口來源國，主要投資 產業為電子與電機產品、金屬製品、紡織、化學與化學等產品。

他指出，2024年至2026年，馬來西亞的經濟成長預測值分別為4.3%、4.5%及4.7%，馬來西亞經濟成長主要由強勁的內需支撐，勞動力市場保持穩健，受疫情 影響逐漸減退，服務業呈現擴展趨勢，旅遊業也明顯復甦。

章遠智以馬來西亞是清真市場的重要發展國家為例，說明馬來西亞清真市場預計在2030年成長至5兆美元，如果取得馬來西亞清真認證，將取得進入這塊龐大清真市場入門磚。其它諸如美妝保養品、消費電子、休閒用品等產業也方興未艾。

根據外貿協會新聞稿，今天赴馬來西亞的台灣業者涵蓋休閒食品、美妝護理、智慧生活及五金扣件等多個領域，盼台灣優質產品進入馬來西亞穆斯林市場。