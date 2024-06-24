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FT：保險是促進淨零轉型關鍵 至少需新增10兆美元保額

編譯劉忠勇／綜合外電
在綠能方面，保險業者承保所面臨的風險不小。（美聯社）
在綠能方面，保險業者承保所面臨的風險不小。（美聯社）

英國金融時報（FT）引述報告指出，在淨零轉型的過程中，保險扮演極重要的角色，2023年至2030年間，能源、道路和建築業19兆美元的投資中，至少需要10兆美元的保額來支應離岸風電、太陽能場等大型基礎建設，以及現有房屋的隔熱工程。

這份報告由保險經紀公司豪德（Howden）和波士頓顧問集團（Boston Consulting Group）合撰，目的在提醒各界意識到保險在能源轉型過程中的功用和考驗。

業界和決策官員漸漸留意到，在能源轉型所需的基礎建設和技術中保險所扮演的促進角色，但懷疑保險業是否有足夠的能力來承保這些龐大而複雜的風險。

目前保險公司已經在氫動力、電動車到離岸風電和混合建材領域提供額外的保障，並計劃擴展到更新的技術領域。但同時，在缺乏歷史損失數據的領域，保險業對新增的風險戒慎恐懼。

豪德氣候小組負責人 Rowan Douglas 告訴金融時報，新能源技術在創新方面推向極致，風險也隨之升高，因此不易承保，「如果產能出現短缺，產能可能會流向那些更容易理解且更有利可圖的領域」。

保險公司也和綠能業密切合作，以降低新技術和建案的風險，譬如在最近發生嚴重冰雹損害事件，太陽能板的位置勢得調整。

報告也認為，化石燃料項目保險的數量2030年以前不會大幅下降，不能指望從中釋出更多的資源來承保綠能項目。此外，為天災提供更多保障的需求，也將增添保險業者的壓力。

保險 綠能 投資

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