日本7月再迎升息？日銀摘要透露這些端倪

日本央行總部外觀。（歐新社）

根據日本銀行（BoJ，央行 ）6月決策會議的意見摘要，日銀理事們討論了升息 的可能性，原因是通膨的上行風險「變得更加明顯」。

根據24日公布的日銀會議摘要，「央行有必要持續密切觀察相關數據，為下一次貨幣政策會議做準備。若是合適的，央行必須在為時已晚之前調升政策利率。」目前日本基準利率為0-0.1%。

會議摘要顯示，在日銀官員下一次於7月30日、31日召開會議時，升息的選項會在檯面上。日銀總裁植田和男先前在被問到升息的可能性時，使用了相對強烈的措辭來表達這一想法，表示「當然，只要數據證實其合理性」。

這份摘要將讓市場對日銀下月會議的可能行動保持警戒，儘管此時許多日銀觀察人士縮減原先的預期，即日銀承諾公布減少購債措施的細節計畫，將讓升息機率降低。

一位理事表示：「有一種可能性是，如果近期成本上漲再次轉嫁給消費者價格的情況發生，那麼物價將從基線情節向上偏移。」「因此，從風險管理角度而言，央行有必要考量進一步調整貨幣寬鬆做法。」

一些認為日銀下月將按兵不動的人士主張，日銀的鷹派說法只是要支撐日圓匯率 。日圓匯率今天維持在接近160日圓匯率大關，也讓外匯交易人士慎防政府可能插手干預。

日銀的摘要也反映出一些對於進一步升息必須審慎的意見。日本上季經濟萎縮，原因是消費者支出疲弱，且汽車產業爆發安全醜聞，導致一些車款暫時停止生產。雖然這些生產已恢復，但汽車產業新的安全醜聞正在展開中。

一位理事表示：「雖然消費欠缺動能，但一些車廠的出貨意外持續中斷。央行必須評估這些因素的影響，將當前貨幣寬鬆措施維持一陣子是合適的。」

日銀表示，將在下月底針對縮減購債、邁開量化緊縮的第一步提出具體計畫。植田曾說過，縮減將是「可觀的」。