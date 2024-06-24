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日本散戶押注日圓彈升 投資人摩拳擦掌布局搶賺價差

編譯林聰毅／綜合報導

隨著日圓匯率貶至當局的警戒水位，升高了日本當局再度出手的機率，一群日本散戶投資人大軍似乎正摩拳擦掌，重新押注日圓匯率將回升。

彭博資訊報導，東京金融交易所（TFX）的資料顯示，今年5月中旬以來，看好日圓兌美元升值的多頭部位一直在增加，主要是透過迎合日本散戶投資人的期貨合約。提供散戶外匯交易服務的券商Gaitame.com數據顯示，去年日本的貨幣交易帳戶數量增至創紀錄的1,240萬個，日本銀行（央行）的研究顯示，日本投資人占全球散戶交易近30%。

日圓兌美元21日收貶0.6%，報159.80日圓兌1美元。Gaitame.com分析部門研究主管神田卓也表示，隨著日圓兌美元貶向160日圓，散戶正迫不及待希望政府儘快出手。

日本4、5月干預匯市以捍衛日圓時，一些投資人受到重創，但也有人乘機獲利數百萬日圓。政府數據顯示，日本4月26日-5月29日砸下創紀錄的9.8兆日圓以支撐日圓。政府官員並未明說進場干預的時間，但市場走勢指向4月29日及5月1日。提前為干預行動布局的人都獲得可觀收益。

住在新加坡的日本散戶投資人及川圭哉表示，他在4-5月期間利用政府干預市場的波動，從各種換匯交易賺到約150萬日圓（約9,400美元）。

財務省主管外匯事務的副大臣神田真人21日表示，儘管日本被美國財政部列入所謂的匯率操縱「觀察名單」，但日本仍將會繼續採取適當措施以解決日圓匯率過度波動的問題。這番話可能再度鼓舞及川這類散戶投資人。

日本 投資 匯率

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