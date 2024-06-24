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大航商歐美線運價又漲 漲幅2成

記者邱馨儀／綜合報導

紅海危機持續，國際大航商包括馬士基、地中海等兩大巨擘宣布，7月1日起將分別調高遠東到歐洲、美東航線每FEU（40呎櫃）運價2,000美元，漲幅兩成起跳。業內預期，若順利則貨櫃三雄長榮、陽明、萬海有望跟進。

貨櫃海運運價上周迎來連11漲，根據最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），單周上漲96.38點至3,475.6點，周漲幅2.85%，為2022年8月初以來新高。

航運業內人士指出，本周進入運價主升段的觀察期，因各大航商調高歐、美線運價後，主力航線的每FEU運價將正式突破1萬美元大關，而地緣政治的不確定性難料，將會如何牽動本周運價指數行情走向，備受市場矚目。

根據最新運價指數，近洋線周漲幅持續暴衝，單周大漲8.8%，另外四大主要航線指數也全數走高，遠東到美西航線每FEU（40呎櫃）運價突破7,000美元，遠東到美東航線每FEU更是衝破8,000美元。

導致近半年貨櫃海運價大幅衝高的主因是紅海危機，而近期紅海航線的緊張情勢仍無降溫跡象，英國海軍23日表示，一艘行經紅海的商船在葉門附近遭無人機擊中，無人傷亡。

英國海軍運作的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這起攻擊發生在葉門荷台達（Hodeidah）港西方約65海浬（120公里）處，該船「回報遭到無人飛行系統（UAS）攻擊，導致船舶受損，所有船員都平安，船舶正持續航向下個停泊港口」。民間安全業者Ambrey指出，這艘船是航向中國大陸青島、掛旗賴比瑞亞的貨櫃輪。

胡塞並未立即聲稱發動攻擊，但該組織常在幾小時或幾天後才坦承攻擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）22日說，美軍過去24小時內已在紅海摧毀3艘胡塞的無人水面載具（USV），胡塞另向亞丁灣發射三枚反艦彈道飛彈，但美軍、聯軍或商船均未通報重大損害或傷亡。美軍中央司令部也駁斥胡塞成功襲擊艾森豪號航空母艦的說法，指稱消息「完全錯誤」。

值得注意的是，業內人士指出，貨櫃海運價現已經來到疫後新高峰，後市如何確實充滿變數，其中，歐洲港口陷入罷工的僵局，而美東碼頭，北美兩大鐵路公司勞資談判進展窒礙，前景不甚樂觀，加上塞港與缺櫃問題短線未解，運價仍有上揚的因素。

不過，另有大型攬貨公司指出，6月底7月初繞行後回到亞洲的船隻變多，就運力而言，供給有明顯增加的情況，這類問題雖受到貨主因避險搶艙行為得到消弭，但兩大航商漲價是否順利，仍值得觀察。

東航 長榮 罷工

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