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義大義低價購屋計畫 都市再生良方 多國跟進實施

編譯吳孟真／綜合報導
義大利「1歐元購屋」方案注入都市再生的契機，首爾、巴爾的摩也紛紛效法。圖為首爾住宅群。（路透）
義大利「1歐元購屋」方案注入都市再生的契機，首爾、巴爾的摩也紛紛效法。圖為首爾住宅群。（路透）

幾年前，義大利為了振興國內因人口減少而逐漸沒落的地區，發起以極低價格購屋的全國性都市再生計畫。如今這個做法蔓延到了其他國家，為有相似需求的城市，注入再生的契機。

英國金融時報（FT）報導，義大利2017年在西西里推出「1歐元購屋」方案，以便宜到令人難以置信的價格，就能在當地置產，唯一條件是屋主必須在三年內將房子翻修完畢。如今，首爾、巴爾的摩和紐瓦克（Newark）也出現類似計畫。這些城市雖然差異極大，卻都有都市再生（urban regeneration）的需求。

總部位於波士頓的非營利組織「美國鄰舍相助公司」（NACA）一年前也在美國啟動一項1美元買房計畫。NACA執行長馬可斯（Bruce Marks）表示，「到處都有許多（開發的）機會」，只是這些地方的「資金撤走了且殘破不堪，我們必須讓他們重獲新生」。

在首爾，新創公司Lokaal Futures透過打造以社區為重心的商用空間，替荒廢的建築注入新生命，推動都市再生。創辦人崔聖旭（Sungwook Choi，音譯）兩年前在松亭洞試辦了一項類似「1歐元購屋」的三年計畫。

稍有不同的是，他將一棟空置兩年的公寓大樓翻修後，將建築物的各個區塊，以象徵性、等同1歐元的費用出租三年。進駐單位須負擔承租空間的整修費用，並分攤公共區域的開支，每個月也得舉辦以社區營造為目標的活動。

如今此地已有商店、瑜珈教室和咖啡店進駐，成為社區居民和觀光客匯聚之地。崔聖旭說，「若不是這個1歐元計畫，大樓應該還是空的，無法創造任何價值」，且「因為首爾的房價很貴，這裡也成了新創公司的孵化地」。

紐約一家以人工智慧（AI）驅動的房地產平台Rubik共同創辦人蒙塔尼說，自己曾考慮在義大利投資1歐元房產，但因整修相關的行政程序繁複，最後只好放棄。他也指出，若周邊的房屋沒有跟著翻新，增值效應也很有限。

無論如何，從社會的角度來看，這類計畫的影響力無庸置疑。義大利的計畫被頌揚為一成功案例。蒙塔尼說，「部分原因來自計畫的目的，也就是重建社區、吸引觀光客，以及保存文化遺產。首爾的計畫也有相似的目標。

馬可斯說，只要這些計畫聚焦於改善長久居住於此的社區居民，「就會帶來龐大的社會利益」，他補充道，通常犯罪和服務不足的問題，來自「未投入社區對人帶來的負面後果」。

目前這些低成本房地產仍是高風險投資標的，但當市場進入門檻不再是問題，情況或許能改變。

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