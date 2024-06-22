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極端高溫頻率增 北半球「陷烤爐」恐損農業、勞動力

編譯簡國帆／綜合外電
整個北半球今年夏季都將猶如一個巨型烤爐，而研究顯示，極端高溫將衝擊農業，在全球造成高昂的經濟成本。（美聯社）
整個北半球今年夏季都將猶如一個巨型烤爐，而研究顯示，極端高溫將衝擊農業，在全球造成高昂的經濟成本。（美聯社）

美國從中西部到東北部逾一億民眾，本周都面臨極端高溫的警告，且酷暑預料將延續到下周。不只美國，整個北半球今年夏季都將猶如一個巨型烤爐，而研究顯示，極端高溫將衝擊農業，在全球造成高昂的經濟成本。

北半球21日迎來夏至，致命熱浪早已肆虐四大洲多城，連日高溫頻頻改寫紀錄，更奪走許多人命。約200萬名穆斯林朝覲者本周將在麥加大清真寺結束朝覲，據報此次朝覲已有數百人在行程中，因為不敵高溫而熱死。

極端高溫或許不會立即影響經濟成長以及股價，但成本勢必會隨著時間而攀升。

美國環保署（EPA）的最新數據顯示，美國2020年代平均遭逢6.14次熱浪，比1960年代的2.172次增加兩倍多。EPA警告，平均氣溫不斷上升，極端高溫的頻率、期間以及強度也都在提高。

史丹福大學研究人員卡拉罕與達茨茅斯學院的曼金2022年研究極端高溫的影響，發現1992~2013年的極端高溫使全球經濟累計損失16兆~50兆美元，以熱帶地區遭受的衝擊最大，「即便各地區在熱浪後回到正常的所得軌跡，但實際所得和若沒有熱浪侵襲下的所得之間，仍有落差」。

熱浪會降低經濟成長的原因之一，是流失大量生產力，因為極端高溫會導致工作暫停、也會增加工傷的可能性。不過貧富地區之間遭受的衝擊也有所差異，所得最低地區的人均國內生產毛額（GDP）會損失8%，最高所得地區則僅僅損失3.5%。

高溫對產業的衝擊也有個別差異，例如農業所受影響相當深。保險業也正苦於適應氣候相關的風險與成本，但Earth Equity顧問公司永續投資主管克魯爾說，保險業者正變得更聰明，在承保策略納入氣候變遷的數據。

除此之外，美國民眾今年炎夏如果想要享受「清涼」的成本也將會升高，根據環保署預期，6~8月的平均每月住宅電費將比去年同期上漲3%至173美元，預料大西洋沿岸、紐約、紐澤西及賓州等地的電費支出將漲最多。

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