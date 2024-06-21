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北半球陷入烤爐般高溫 將帶來高昂經濟成本

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北半球陷入烤爐般高溫 將帶來高昂經濟成本

編譯簡國帆／綜合外電
亞洲和歐洲等北半球四塊大陸都正遭受高溫「炙烤」。（美聯社）
亞洲和歐洲等北半球四塊大陸都正遭受高溫「炙烤」。（美聯社）

美中中西部到東北部民眾本周都面臨極端高溫警告，波士頓等城市的氣溫也破紀錄，且酷暑預料將延續到下周，北半球今年夏季將猶如烤爐，過去的研究顯示，極端高溫在全球造成高昂的經濟成本，農業預料將受創。

21日是夏至，亞洲和歐洲等北半球四塊大陸都正遭受高溫「炙烤」，近幾日的創紀錄高溫已導致上百人死亡，這可能不會對經濟成長與股價造成立即影響，但極端高溫的成本可能隨時間攀升。美國環保署（EPA）表示，平均氣溫正在升高，極端高溫的頻率、期間以及強度也都在提高。

美國環保署數據顯示，美國2020年代平均遭逢6.14次熱浪，比1960年代的2.172次增加兩倍多。

史丹福大學研究人員卡拉罕與達茨茅斯學院的曼金曾在2022年的研究，檢視極端高溫的影響，發現1992-2013年的極端高溫使全球經濟累計損失16兆-50兆美元，以熱帶地區遭受的衝擊最大，「即便各地區在熱浪後回到正常的所得軌跡，但實際所得和若沒有熱浪侵襲下的所得之間，仍有落差」。

熱浪會降低經濟成長的原因之一，是流失生產力，因為極端高溫會導致工作暫停、也增加工傷的的可能性，但貧富地區之間遭受的衝擊也有差異，所得最低地區的人均國內生產毛額（GDP）會損失8%，最高所得地區則僅損失3.5%。

在美國，熱浪的衝擊也因地而異，達拉斯聯準銀行研究員在去年10月指出，德州夏季溫度升高對德州GDP成長的影響，是美國其他地區的兩倍，因為德州的夏季常比美國其他地區還熱。達拉斯聯準銀行估算，去年的酷暑可能已使德州全年名目GDP成長率「蒸發」1個百分點，相當於約240億美元。溫度升高也會降低農業收成率，擾亂電力供應，並影響勞工的健康和生產力。

根據達拉斯聯準銀行，美國高溫對就業成長的影響也依各地不同，礦業與營建業等需要大量在外工作的產業最受影響，德州的氣溫每提高華氏一度，德州就業成長就會減少0.5個百分點，減幅比美國其他地區的0.4個百分點還大

一些產業感受到的高溫炙熱也高於其他 產業，例如農業。保險業也正苦於適應氣候相關的風險與成本，但Earth Equity顧問公司永續投資主管克魯爾說，保險業者正變得更聰明，在承保策略納入氣候變遷的數據。

此外，美國民眾今年炎夏想享受「清涼」的成本也將升高，環保署預期6-8月的美國平均每月住宅電費將比去年同期上漲3%至173美元，預料大西洋沿岸、紐約、紐澤西及賓州等地的電費支出將漲最多。儘管美國太陽能正蓬勃發展，但燃燒天然氣仍是主要發電來源，去年占公用事業級發電量的43%。

高溫 德州 熱浪

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