電動車太貴了 歐洲5月銷量比去年減1成

歐洲5月電動車銷售年減11%，降幅以德國居首。（路透）

歐洲5月新車掛牌數下滑，電動車 銷售較去年同期減少逾一成，市占率也略降，主因電動車高價抑制買氣。但有非政府組織表示，歐盟 明年發布新的減碳目標後，銷售可望改善。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）20日公布，包含歐盟、英國和歐洲自由貿易協會（EFTA）在內的整個歐洲市場，5月新車掛牌數年減2.6%；歐盟地區年減3%，是今年第二個月下滑。

包含純電車、插電式油電混合車、油電混合車在內的新電動車掛牌數，歐洲市場年減11%，歐盟則下滑12%。若以國家區分，電動車掛牌數以德國 年減30%的降幅最大，今年來也已下滑16%，主因該國去年12月減少電動車購買補助。

在純電車方面，歐盟5月新車註冊數年減12%，德國掉31%；純電車市占率由一年前的13.8%降至12.5%。ACEA說，法國和比利時是歐盟唯二純電車銷售成長的國家。

至於電動車大廠特斯拉上月在歐盟銷售年減34.2%，歷來最慘澹。

儘管歐盟地區純電車市占上月下滑，但油電混合車市占則由25%增加至29.9%。

隨著德國和瑞典等國停止或減少電動車購車補助，高售價已成為阻礙歐洲電動車銷售成長的主因。儘管福斯、Stellantis和雷諾汽車預計推出約2.5萬歐元（2萬6865美元）的平價車款，但明年才會開始銷售。

歐洲的高借貸成本和積弱不振的經濟，也壓抑了消費者情緒。此外，消費者對高定價和充電設施欠佳的反感，也使車廠面臨電動車銷售減緩的困境。