旺季提早來...新加坡塞港加劇 運價上漲可能到9月開始緩解

新加坡塞港問題未解，專家說運價上漲的情況可能9月開始緩解。(美聯社)

困擾新加坡 的貨櫃港口壅塞問題使得今年的航運旺季提前到來，推動運價上漲。

由於胡塞叛軍襲擊商船，船隻避行紅海，它們現在沒有機會在中東港口補充燃油或卸貨，導致新加坡附近水域日益擁堵，需將製成品運出新加坡的製造商和出口商別無選擇，只能延長貨物滯港時間，此事推動運價攀升，目前看不到情況會很快緩解的跡象。

Jefferies公司以Omar Nokta為首的分析師撰寫報告說，「基本面背景不變」，旺季貨運量將增加。

重點在於新加坡附近沒有合適的替代港口。Drewry海事服務的總監Jayendu Krishna指出，馬來西亞的巴生港和丹絨柏勒巴斯港，都不如新加坡四通八達。另外，貨物分流會產生卡車費用和額外運輸成本，還可能出現清關問題。如果貨物不走新加坡出境，可能無法按時抵達目的地。

Jefferies分析師說：「2024年能恢復正常貿易模式的可能性愈來愈小，貨物分流可能延長到2025年或更晚。」

但這並不是說全無出路。即使中東衝突繼續，海運公司和企業也可以調整庫存管理。而就算大馬的港口吞吐能力受限，海運業者有可能開始使用它們。

Jefferies認為，鑒於今年航運旺季比往年來得早，旺季也可能提前結束。這意味運價高漲的情況到9月應能開始緩解。