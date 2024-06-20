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報告：去年全球化石燃料使用量和碳排量均創新高

編譯簡國帆／綜合外電
最新報告顯示，去年全球化石燃料消費量與能源碳排量仍創新高。（美聯社）
最新報告顯示，去年全球化石燃料消費量與能源碳排量仍創新高。（美聯社）

最新報告顯示，儘管再生能源發電量激增，去年全球化石燃料消費量與能源碳排量仍創新高，凸顯加速綠能轉型的必要性。

倫敦智庫能源研究所（Energy Institute）20日公布「世界能源統計評估」報告指出，2023年能源排放量增加2%，歷來首度突破400億噸二氧化碳當量，全球初級能源（primary energy）用量也增加2%至創紀錄的620百萬兆焦耳（EJ，1 EJ相當於1.7億桶原油）。

報告顯示，去年化石燃料占整體能源比重下滑0.4個百分點至81.5%

能源研究所執行長魏斯表示，乾淨能源仍為滿足整體需求成長，甚至「可以說，（能源）轉型根本還沒開始」。儘管去年再生能源發電量也增至創新高的4,748兆瓩（TW），但魏斯指出，轉型的進展「失衡」，「我們在先進經濟體觀察到化石燃料需求攀峰的跡象」，與全球南方經濟體化石燃料消費成長的情況形成鮮明對比。

報告指出，歐洲化石燃料的能源使用占比降至70%以下，為工業革命以來首見，美國的煤炭消費量減少17%，使整體化石燃料占初級燃料消費量的比率降低2%，到略高於80%。

不過，印度去年幾乎所有能源需求成長都使用化石燃料，煤炭消費量更歷來首度超越北美和歐洲的加總。

中國大陸的化石燃料使用量也成長了6%至創新高的139 EJ，但新增的再生能源發電量也占了全球一半以上，新安裝的太陽能與風能裝置容量占全球的63%。

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