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韓媒：半導體業爭奪人才 輝達挖走515名三星員工

中央社首爾19日綜合外電報導
三星電子。(美聯社)
三星電子。(美聯社)

半導體業爭奪人才的競爭日益白熱化，尤其是AI晶片業。韓媒報導，根據LinkedIn截至6月18日的數據，AI晶片龍頭輝達有515名員工是從三星電子挖角，而三星也從輝達挖走278人。

韓國「朝鮮日報」（The Chosun Daily）報導，考量到三星電子（Samsung Electronics）的半導體部門（簡稱DS部門）有約7萬4000名員工，人數是輝達（NVIDIA）3萬人的約2.5倍，由此可知，人才外流趨勢更加明顯。三星DS部門人力中，只有0.4%是前輝達員工；三星有1.7%的半導體員工已跳槽到輝達。

然而，三星在從其他主要競爭對手挖角上仍勝過輝達。舉例來說，英特爾（Intel）有848名員工是從三星挖來，但英特爾有1138名員工跳槽三星。相同地，美光（Micron）僱用205名前三星員工，但有307名美光員工加入三星。這樣的趨勢也延伸到台積電，台積電有24名前三星員工，但有195名台積電員工跳槽三星。

韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）面臨嚴重的人才外流。領英（LinkedIn）數據顯示，輝達有38名員工先前任職於SK海力士，但SK海力士卻沒有挖走任何輝達員工。

儘管向輝達供應高頻寬記憶體（HBM），SK海力士需要更多具備人工智慧（AI）半導體專業知識的工程師。這樣的人才外流現象也蔓延到其他公司，SK海力士有111名員工跳槽到美光，對比之下，美光只有8名員工轉換跑道任職於SK海力士。此外，台積電有11名員工先前任職於SK海力士，但目前只有3名台積電員工加入SK海力士。

業內人士指出，韓國半導體公司正在積極招募HBM等高效能記憶體人才。此外，韓國有愈來愈多獲得碩士與博士學位的半導體專業人士進入產業，顯示人才從學術界流向國內公司，之後再流向國際企業的趨勢。

三星 輝達 台積電

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