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紐西蘭經濟擺脫衰退、Q1恢復成長 紐元盤中應聲走升

編譯葉亭均／綜合外電
紐西蘭第1季經濟恢復成長，擺脫衰退。圖為行人行經威靈頓主要購物區。(路透)
紐西蘭第1季經濟恢復成長，擺脫衰退。圖為行人行經威靈頓主要購物區。(路透)

紐西蘭第1季國內生產毛額（GDP）溫和擴張，代表經濟走出衰退。

紐西蘭統計局今天公布，第1季GDP較前季成長0.2%，逆轉去年第4季萎縮0.1%的局面。經濟學家原先預估季比成長0.1%。若和去年同季相比，上季經濟成長0.3%，高於市場預估的0.2%增幅。

紐西蘭央行目前將主要利率維持在5.5%，是2008年以來最高水準，以便抑制通膨，但同時使得經濟承受壓力。雖然強勁的移民和旅遊業的復甦有助於經濟活動，但居高不下的利率抑制了消費支出和企業投資。

西太平洋銀行高級經濟學家戈登表示：「我們預期今年內成長依然微幅。近期指標顯示，6月的這一季正變得相當疲軟。」

在最新GDP數據出爐後，紐元匯率盤中一度應聲走升，兌美元升值0.24%至0.6148美元，但稍後回落至平盤，報0.6133美元。

在過去六季中，紐西蘭經濟僅有兩季是成長的。儘管如此，紐國央行上月暗示不打算在2025年下半年前降息，理由是核心通膨頑固。

紐西蘭央行首席經濟學家康威（Paul Conway）19日表示，由緊縮貨幣政策所引發的經濟減緩，對於把通膨率壓回至央行的1%至3%目標區間是必要的，預料今年稍後通膨就會有所回落。

央行 利率 匯率

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