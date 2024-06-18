我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年大漲165%還不夠 這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

南韓央行怪罪通膨壓不下的原因：民眾太愛買精品

編譯葉亭均／綜合外電
南韓央行發表報告，指出貨幣政策難以控制通膨的原因之一，是民眾太愛買精品。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）
南韓央行發表報告，指出貨幣政策難以控制通膨的原因之一，是民眾太愛買精品。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

南韓央行一份研究指出，南韓民眾熱愛名牌精品，導致國內通膨程度比其他已開發國家更強，使得貨幣政策更難以控制南韓的生活成本。

由Im Woong-ji為首的南韓央行研究員18日發表的研究報告表示：「南韓民眾對精品服飾的『高度喜好』削弱了價格彈性，而且幫助全球經銷商鞏固他們在國內市場的既有銷售。」

這份報告顯示，精品銷售都是集中在收取較高費用的百貨公司，而外國服飾業者通常會在南韓設定較高的定價。百貨公司只有3%的採購是直接來自製造業者。

研究把經濟合作發展組織（OECD）的平均值做比較，也引述了摩根士丹利去年一份報告，後者形容南韓是全世界最大精品人均消費國。

報告估計，南韓人在2022年的人均精品支出增加24%，達到168億美元，相當於每個男人、女人和小孩平均支出約325美元。對於精品製造商而言，南韓市場就和日本市場一樣重要，占包括Prada、Moncler和Burberry 集團在內高檔品牌總零售銷售的10%以上。

南韓央行的研究顯示，由於產品分銷方式導致物價維持在高水準的情況下，貨幣政策的效果有限。這符合南韓央行總裁李昌鏞18日在一場政策檢討會議上的說法。他說：「我們比其他國家生活成本高，是個無法光靠貨幣政策解決的問題。」

Instagram等社群媒體是助長南韓熱愛精品品牌風氣的媒介。根據Hootsuite在2022年的一份報告，南韓91.2%的人口都是活躍社群媒體使用者，在世界排行第三名。

南韓 央行 貨幣

上一則

今年大漲165%還不夠 這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

下一則

美系外資聯袂調高台積電目標價 看好漲價前景與AI需求

延伸閱讀

公衛署長：社群媒體應比照菸酒 加註安全警語

公衛署長：社群媒體應比照菸酒 加註安全警語
薪水跑贏通膨？取決工作性質與居住地

薪水跑贏通膨？取決工作性質與居住地
通膨難解… 各國央行攜手降息「稍安勿躁」

通膨難解… 各國央行攜手降息「稍安勿躁」
通膨新數據 有望推升美股反彈 加劇降息可能

通膨新數據 有望推升美股反彈 加劇降息可能

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄