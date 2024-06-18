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IMF警告AI的社會衝擊 呼籲提高資本利得稅、對AI伺服器課碳稅

編譯簡國帆／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）對AI衝擊大規模勞工與加劇不公平表達「重大憂慮」，呼籲各國政府採取更多作為保護經濟，包括改善失業救濟金制度與推動稅改。(路透)
國際貨幣基金（IMF）對AI衝擊大規模勞工與加劇不公平表達「重大憂慮」，呼籲各國政府採取更多作為保護經濟，包括改善失業救濟金制度與推動稅改。(路透)

國際貨幣基金（IMF）17日對人工智慧（AI）衝擊大規模勞工與加劇不公平的可能性，表達「重大憂慮」，呼籲各國政府採取更多作為保護經濟，包括改善失業救濟金制度與推動稅改，例如對超額獲利課稅，及開徵綠能稅，以補償AI相關的碳排放。

IMF警告，相較於先前的破壞性科技衝擊較低技能的勞工，AI可能導致較高技能的工作流失，生成式AI正「高速」進步，傳布的速度也「快得多」，可能進一步引發藍領工作的自動化浪潮。IMF說，雖然AI擁有提振生產力成長、加強提供公共服務的龐大潛力，卻也「引發大規模勞工受擾與不公平加劇的重大憂慮」。

IMF指出，在「日益集中且贏者全拿的市場」中，生成式AI可能進一步提高主宰企業的市場權力與經濟租金（economic rents）。

IMF表示，各國政府應該考慮眾多政策，減緩對就業的影響，雖不建議對AI開徵特別稅，但提議提高資本利得稅、獲利稅、股利稅以及企業所得稅，以幫助緩和財富不公平加劇。ＩＭＦ說，這些調整也能納入超額獲利稅，同時課徵的碳稅也要考量到經營AI伺服器的環境影響，「基於AI伺服器消耗的大量能源，對相關碳排放課稅是反映這類科技外部環境成本的良好之道」。

報告指出，「提高資本利得課稅效益，有賴恢復課徵企業所得稅，（我們也）呼籲透過各國透過自動交流資訊加強執行，設計出良好的超額獲利稅、更高的個人資本利得稅，並加強對資本利得課稅」。

IMF也說，各國的教育與訓練政策必須適應新現實，以幫助勞工準備好因應未來快速變遷的就業市場，更著重「活到老學到老」，在幫助勞工過渡到新任務與領域的過程中，依各領域而異的訓練、實習及職訓可能扮演更吃重的角色。

報告共同作者、IMF財政事務部門副主管達芭菈－諾莉絲（Era Dabla-Norris）指出，希望人們能更廣泛受惠於AI的潛力，確保能有為人們創造的機會，但「過渡期可能使勞工面臨失業率更高更久前景」的痛苦，因為「較年長勞工可能不具備AI時代所需的技能，要取得這些新技能所花的時間也可能比過去更長」。

IMF今年1月估算，AI可能影響全球近40%的工作，取代部分工作，強化其他工作。高盛去年的報告也推估，AI可能取代相當於3億個全職工作，同時創造其他工作並提高生產力。

AI 勞工 就業

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