加媒：加拿大政府出手 阻止稀土出售給中國買家

加拿大 環球郵報報導，為確保稀土 資源不會落入中國之手，加拿大聯邦政府和薩克其萬省（Saskatchewan）聯手出擊，買下Vital Metals公司在加拿大西北地區的稀土資源。

總部位於澳洲的Vital Metals去年12月宣布，將以260萬澳幣（約170萬美元）把西北地區Nechalacho專案開採的稀土出售給中國盛和資源控股有限公司。中國盛和並以590萬澳幣（約390萬美元）買下Vital Metals 10%的股權。

Nechalacho是加拿大唯一已進行的稀土礦項目，多年來被渥太華視為用來降低對中國依賴的重大戰略。總理杜魯道（Justin Trudeau）去年初參訪Vital Metals位於薩克其萬省的工廠時，讚揚該公司為加拿大稀土供應鏈扮演的重要角色。未料數月後，Vital Metals停止工程，並讓負責建造該工廠的另一間加拿大子公司申請破產。

當Vital Metals宣布要將此稀土庫存賣給中國時，引發了許多專家的批評和憂慮。

Vital Metals今天表示，不會將稀土庫存賣給中國，而將以300萬加元的價格出售給隸屬薩省政府的研究委員會（Saskatchewan Research Council），成交額明顯高於早前與中國盛和公司簽訂的交易。

不過由於Vital Metas已將10%股權賣給盛和，盛和可獲得董事會席位。目前尚不清楚渥太華是否仍可下令要求盛和從Vital Metals撤資。

基於「加拿大投資 法」的保密條款，渥太華稱無法對Vital Metals與盛和的交易做出評論，但聲明強調：「政府會毫不猶豫地對可能損害加拿大國家安全的交易採取行動。」

加拿大工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）在2022年底曾表示，渥太華只會在特殊情況下允許中國公司投資於加拿大的關鍵礦產。

加拿大礦業集團Solaris Resources Inc.上個月主動宣布，取消讓中國最大金礦商紫金礦業入股15%的交易計劃，因為該案遲遲未獲得渥太華的批准。

加拿大政府去年宣布將為關鍵礦產行業提供約38億加幣的資金。

加拿大和美國兩國政府上個月攜手合作，共同投資2家關鍵礦產公司，分別是財富礦業公司（Fortune Minerals Ltd.）和洛米科金屬公司（Lomiko Metals Inc.），以確保鉍、鈷、石墨等戰略資源的開採和供應保持穩定。