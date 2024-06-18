對新核電樂觀 比爾蓋茲將再投入數十億

比爾蓋茲看好新一代核電計畫。(歐新社資料照片)

微軟創辦人比爾蓋茲說，他準備對新一代的核電廠投入數十億美元，而且他認為，無論華府 明年的權力平衡如何，他「非常有信心」新一代核電計畫將繼續進行，「兩黨對核電的支持都非常令人印象深刻」。

蓋茲旗下的能源公司TerraPower上周已在懷俄明州 凱默勒（Kemmerer）為其鈉冷式核電廠舉行動土典禮。這種使用液態鈉的冷卻方式，有別於傳統的水冷式核電技術，不僅簡化運作流程，安全性也更高，還能使核能成為一種低成本電力來源。這座新核電廠預計2030年開始發電，象徵著數十年來首度有企業嘗試建造反應爐，成為美國商用電力的一環。

蓋茲16日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對國家」（Face the Nation）節目上說：「我為此投入了超過10億美元，且還會再投入數十億美元。」

他認為，今年11月的美國大選後，無論誰入主白宮、國會誰取得多數，他都對美國的核電前景感到樂觀，因為核能獲得兩黨的支持，民主黨看到了潔淨能源的價值，而共和黨可能對能源安全感興趣，「在我從事的所有與氣候有關的工作中，我想說，最受能獲得跨黨派支持的能源，實際上是核能。」

蓋茲並表示，對某些人來說，這個議題的價值可能在於美國的領導力和競爭力。他說：「你真的不會希望世界各地的核反應爐是由我們的對手製造，因為在經濟上它是一部巨大的就業製造機。」 「而且由於這些反應爐所牽涉的原料可能會被轉移，需要留意確保不會流入一些軍事相關活動。因此，美國在此領域的領導地位，具有很多戰略上的益處。」

蓋茲也說，中國是建造最多核子反應爐的國家，但如果美國利用其「創新實力」，可能會有競爭力。

不過，根據華府智庫資訊科技和創新基金會（ITIF）的研究，美國在開發高科技核電方面，落後中國最多15年，因為北京政府支持技術發展，同時提供大量資金助其獲得競爭優勢。中國目前有27座核反應爐正在興建中，平均建造時間約七年。

中國的國有銀行可提供低達1.4%的利率 ，遠低於西方經濟體的貸款利率。當地的核能產業受惠於國家的持續性支持與在地化策略，這些措施也讓中國的再生能源和電動車等領域處於主導地位。