我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

通膨難解… 各國央行攜手降息「稍安勿躁」

編譯陳苓／綜合報導
通膨難解、經濟與薪資成長深具韌性，讓國際央行攜手降息的期望大致告吹。（路透）【作者：曾羿鈞，日期：2024-06-18，數位典藏序號：20240617231050626】
通膨難解、經濟與薪資成長深具韌性，讓國際央行攜手降息的期望大致告吹。（路透）【作者：曾羿鈞，日期：2024-06-18，數位典藏序號：20240617231050626】

六個月前，全球各大央行儼然均已準備好要下砍利率，不料通膨比預期更膠著，經濟與薪資成長也深具韌性，讓國際央行今年攜手降息的期望大致告吹，官員只能重新調整利率政策。

去年12月美國聯準會（Fed）主席鮑爾說，降息是「全世界的討論話題，我們也在研議此事」，當時金融狀況轉趨寬鬆的展望，讓投資人樂不可支，而國際貨幣基金組織（IMF）等則擔心鮑爾會過早行動，太快降息，傷害馴服通膨的努力。

結果證明，這些擔心是多餘的。上周Fed官員的最新預測顯示，估計今年底前只會降息1碼，幅度遠低於去年12月和今年3月預估的三度降息。鮑爾並在記者會上表示，寬鬆貨幣政策的初始舉動極為重要，真的開始動手時，金融市場狀況將明顯放寬。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里16日在CBS的節目上表示，聯準會可能12月才降息，是個「合理的預測」。

做為對照，鮑爾去年底說，儘管通膨之戰尚未獲勝，但在對抗通膨取得「實質」與「重大」進展，似乎強化了降息在即的觀點，當時市場因而預測，今年有望四度降息。另外，歐洲央行（ECB）與加拿大央行雖在本月首次降息，但主要是為了兌現在通膨快速降溫時所做的承諾。如今歐洲、英國、美國等地的央行，都從「摩拳擦掌」，轉為近似於「稍安勿躁」。

這與2023年底不同，當時市場預估，歐洲央行今年將降息140個基點（5~6碼），而且3月就會動手。如今市場轉為估計，今年可能只會再降息一次。

然而，現在央行對降息的用辭轉趨嚴格，也許是要管控市場的預期心理，而非對實際展望的看法，以便讓利率在更長時間維持在高檔。

上周Fed利率會議前後公布的數據，強力指向物價壓力放緩，使投資人大多無視鮑爾發言與新的利率點狀圖，堅持押注Fed將在9月啟動降息。

另外，央行的限制性貨幣政策，實施時間將比預期延長好幾個月，部分人士擔心可能來到極限。Indeed Hiring Lab主管邦克說，持續性的限制性政策，可能會過度壓抑勞動需求，導致失業率升破當前的4%，勞動市場過去兩年看似堅不可摧，但此種防護不可能永存。

降息 央行 鮑爾

上一則

通膨新數據 有望推升美股反彈 加劇降息可能

下一則

中經濟動能穩了 消費品零售加速成長

延伸閱讀

Fed官員卡斯哈里：美國等到12月才降息的預測是合理的

Fed官員卡斯哈里：美國等到12月才降息的預測是合理的
彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲

彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲
美股最錢線／話沒說死 鮑爾並未排除今年降息2次

美股最錢線／話沒說死 鮑爾並未排除今年降息2次
利率點狀圖雖看似令人失望 但Fed並未完全放棄今年降息兩次

利率點狀圖雖看似令人失望 但Fed並未完全放棄今年降息兩次

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄