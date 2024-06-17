我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

亞洲高收益美債 報酬率看好續漲

編譯任中原／綜合報導
亞洲高收益美元債券今年來的報酬率達9.8%，表現幾乎超過所有債券。（美聯社）
亞洲高收益美元債券今年來的報酬率達9.8%，表現幾乎超過所有債券。（美聯社）

亞洲高收益美元債券今年來的報酬率達9.8%，表現幾乎超過所有債券，且基金經理人相信還有上漲空間。

彭博債券指數顯示，今年來全球高收益債券的報酬率僅3%，且許多投資級債券反而虧損。亞洲高收益債券表現超優，部分是因中國大陸當局強力促使地產市場擺脫泥淖，帶動中國大陸高收益債券從歷史低點反彈。

全球高收益債券今年多數表現都優於投資級債券，因多國通膨頑強，阻止央行降息。反觀亞洲高收益美元債券今年開始止跌回升。

普萊仕集團新興債市經理人管志齡表示，「高收益率債券仍有吸引力，包括亞債」，亞債擁有「具吸引力的總收益率，期間較短，加上中國及印度經濟成長展望穩定且堅實」。

現在中國大陸高收益債券中，地產業者的比重已大幅下降。印度Vedanta資源公司的債券也是今年表現最佳者之一，一些美元債券上漲約50%，受惠原料商品價格上漲，且與債權人達延長期限協議。巴基斯坦一些公債今年來也漲逾30%，因市場預期政府償債能力改善。

瑞銀資產管理部門亞太新興市場債市主管柯漢表示，「投資人不可忽視新興市場，因為一些新興部門表現相當良好。我們的確偏愛陸債的高殖利率債券，且獨排眾議式地下注」。摩根大通資產管理部門投資長卡雷加利也說，「亞洲高收益債券仍然機會大好」，即使不考慮中國大陸地產債，亞債收益率仍比已開發國家高收益債高出約150個基點。

債券 投資 新興市場

上一則

搶運避高關稅 歐洲線海運價衝萬元

下一則

再獲41億人民幣貸款 萬科兩子公司以專案資產抵押擔保

延伸閱讀

印度依然不選邊 未簽烏克蘭和平峰會公報

印度依然不選邊 未簽烏克蘭和平峰會公報
受邀參觀油畫展 台駐印度代表：積極開啟文化交流

受邀參觀油畫展 台駐印度代表：積極開啟文化交流
港吸內地專才 中介平台誘騙「買公司債換工作簽證」

港吸內地專才 中介平台誘騙「買公司債換工作簽證」
金山投資超過億元 維修改造2間醫院

金山投資超過億元 維修改造2間醫院

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

2024-06-09 18:41
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

2024-06-13 02:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案