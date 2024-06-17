搶運避高關稅 歐洲線海運價衝萬元

全球貿易保護主義來襲，第二波貨櫃搶運潮爆發，國內航商透露，大陸近期將有新一波電動車 為了規避高額關稅 ，將大舉搶運到歐洲。對此，貨攬業者示警，部分歐洲線運價已經衝上每FEU（40呎櫃）1萬美元，若這波搶運潮來襲，恐讓1萬美元運價成為新常態。

歐盟將對中國大陸電動車提高關稅，國內指標航商透露，繼美國、南美洲各國對大陸祭出貿易保護政策，而引發第一波搶運大潮後，大陸近期將有超過10萬輛電動車搶運到歐洲，將牽動百萬TEU運力調度，每櫃2萬美元的高價恐怕很快會看到。

全球貿易保護主義浪潮來襲，近期除了歐盟以外，包括美國、南美洲等多個國家，都將祭出擴大對大陸電動車加徵關稅等措施，卻意外引爆數波搶運情況，數周以來擴大遠東到北美、南美貨櫃運價漲勢。

航商與貨攬有關業者指出，一個大櫃（FEU）約可裝運三輛電動車，近期約有十萬輛搶運，比亞迪等業者展開洽詢，預計將吃掉三到四艘2萬TEU（20呎櫃）運力貨櫃輪。

這些運力要回到亞洲恐需超過三個月時間，因此將牽動百萬櫃運力的調度，也將使本已吃緊的缺櫃缺船危機雪上加霜。

丹麥航運研究機構Sea-Intelligence近日發布報告預估，由於紅海危機仍未解，遠東到歐洲航線的即期海運費率可能漲破2萬美元，甚至挑戰新冠疫情 期間高峰的3萬美元天價。

航運調查機構韋斯普奇（Vespucci Maritime）執行長詹森（Lars Jensen）指出，部分貨櫃航線已重現疫情時期的繁忙景象。

詹森甚至預言，紅海危機目前尚未顯示出結束的跡象，這一問題可能會持續一個月，甚至可能延續五到十年。

在搶運的風潮下，航運的業內人士也有類似看法，業者指出，北美航線海運費率節節攀升，貨櫃運價的漲勢可能延續至2025年，若紅海危機相關問題一直無解，運價甚至可能挑戰2萬美元，甚至達到新冠疫情期間的高峰的3萬美元，而此前1萬美元的高價恐怕就會先成為常態。

根據外電報導，CNBC彙整的供應鏈圖示顯示，遠東至美國航線的即期海運費率月增幅度達36%-41%，航商收取的附加費則激增約140%，這使得40呎櫃的運費來到約1.2萬美元。

DHL Global Forwarding美洲海運主管Goetz Alebrand指出，這個情況至2025年華人農曆新年之前難以好轉，運價短期內難以回落。