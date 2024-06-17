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亞太富豪年增13% 家族理財室商機爆發

編譯陳苓／綜合報導
香港和新加坡為角逐地區財富中心的地位，均祭出政策與稅務優惠，吸引家族理財室進駐。（路透）
香港和新加坡為角逐地區財富中心的地位，均祭出政策與稅務優惠，吸引家族理財室進駐。（路透）

亞太地區未來五年新增的超級富豪人數，可能遠勝世界各地，單是中國大陸新增的超級富豪人數，就可能超過歐洲新增的富豪總和，這種趨勢將帶動亞太家族理財室蓬勃發展。

瑞銀（UBS）的全球財富報告顯示，亞太地區擁有超過5,000萬美元財富的超高淨值人士，可能每年增加13%，到2027年時達到12.3萬人，占全球三分之一。屆時中國大陸的超級富豪可能會達6.8萬人，超越歐洲共增加的的5.7萬人。

亞太地區日益富裕、及留存財產給下一代的需求，將帶動亞洲的家族理財室蓬勃發展。由於亞洲富人多為白手起家，財富集中在第一代或第二代，相較於歐美，當地的家族理財室產業還在起步階段，但已變得更老練。

香港和新加坡為角逐地區財富中心的地位，均祭出政策與稅務優惠，吸引家族理財室進駐。

花旗私人銀行的訪調顯示，亞洲家族理財室的投資策略通常相對審慎，18%的資產組合為現金或約當現金，高於全球家族理財室的12%。地緣政治是亞洲家族理財室的最大顧慮，其他憂慮包括經濟、通膨攀升、全球金融體系動盪可能傷害市場的風險。亞洲家族理財室也大舉投資亞洲，訪調顯示，資產組合有26%投入中國大陸資產，30%投入其他亞太地區，這種偏好本土市場的傾向，與全球各地家族理財室相同。

高盛3月公布的調查指出，家族理財室未來12個月的風險容忍度可能提高，許多機構打算降低現金和約當現金的配置占比，加碼投資上市股票、固定收益、私募股權及私募信用。

家族理財室對另類資產的需求也可能進一步提高，因為這類資產的報酬不會與公開市場連動，具備分散投資的優點。私募信用能在經濟不確定性時期，帶來穩定的現金流，資本結構也具有優先順位，且收益率更高。

高盛的訪調顯示，亞太家族理財室或許想提高對美國標的戰略配置，同時對印度和其他新興市場保持謹慎，這可能反映在總經環境不確定之時，偏好避險資產，並因憂心美中緊張，聚焦地域的多元化投資。但各方對中國大陸看法分歧，29%亞洲受訪者打算加碼，另20%想減碼。

彭博分析師指出，中國大陸十年一次的改革可能短期陣痛，尤其重創小型股，但長期有助金融市場更健全發展，家族理財室能在運用先進科技和創新的領域，例如醫療照護和生技尋求機會。

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