我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

研究：全美最適合養育家庭的城市在北加 有好學校、治安佳

泰勒絲巡演增添通膨變數 牽動英降息決策

編譯陳律安／綜合報導
分析師警告，流行樂天后泰勒絲今夏在英國的巡迴演唱會，所帶動的消費支出可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」，增添英國央行抗通膨的變數。（美聯社）
分析師警告，流行樂天后泰勒絲今夏在英國的巡迴演唱會，所帶動的消費支出可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」，增添英國央行抗通膨的變數。（美聯社）

英格蘭銀行（BoE，央行）本周預料將按兵不動，可能8月降息，但分析師警告，流行樂天后泰勒絲今夏在英國的巡迴演唱會，所帶動的消費支出可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation），增添英國央行抗通膨的變數，也成為主要央行降息之路崎嶇難行的最新例證。

在英國7月4日將改選國會前，在19日公布5月通膨年升率有望降至2%目標值的支撐下，英國央行20日預料將維持基準利率於5.25%不變，由於通膨持續回落，市場預期該央行將在8月啟動降息。

不過，之後的降息步調遭遇更大的變數，包括副總裁將由立場偏鷹的蘭巴爾戴莉（Clare Lombardelli）7月起接任，以及泰勒絲的巡迴演唱會。泰勒絲所帶來的經濟效應歷歷在目，甚至還有「泰勒絲通膨」、「泰勒絲經濟」等專門形容她演唱會帶動周邊的飯店、機票、及餐飲消費大幅增加。

泰勒絲本月稍早已在蘇格蘭愛丁堡啟動英國巡演，當局估算，相關消費金額達到7,700萬英鎊（9,800萬美元），她6-8月會在英國共舉行15場巡演，將吸引約120萬名來自世界各地的粉絲觀賞，巴克萊銀行估算，這15場演唱會可望使英國經濟產值增加約10億英鎊，平均每人支出848英鎊，包含演唱會門票、飯店住宿在內的各項費用。

泰勒絲最後幾場演出將於8月在倫敦舉行，隨著粉絲爭相預訂飯店房間，可能推動英國通膨上揚，進而牽動英國央行的9月決策。

道明證券（TD Securities）總體經濟策略師克里杉與羅斯特在追蹤泰勒絲巡演的城市後，發現飯店費率在巡演期間「不尋常地攀高」，8月倫敦巡演可能大幅提高飯店房間價格非常有可能激增，推升服務業通膨30個基點，導致英國央行對9月再度降息裹足不前。

巴克萊首席行為科學家布魯克斯說，泰勒絲有如50~60年代的貓王與披頭四，是文化象徵，「支持者對藝人與粉絲群體有強大的連結，因此消費意願更為強大」，「對不是粉絲的人來說，為了演唱會而花費848英鎊，看起來是很大一筆支出，但對持有時代巡迴演唱會門票的人來說，每塊錢都是對創造回憶進行投資」。

泰勒絲 央行 降息

上一則

再獲41億人民幣貸款 萬科兩子公司以專案資產抵押擔保

下一則

兩岸大健康產業 簽約40億人民幣

延伸閱讀

曾年年被市場踢掉…黃仁勳勉畢業生 遇挫折要像泰勒絲「通通甩開」

曾年年被市場踢掉…黃仁勳勉畢業生 遇挫折要像泰勒絲「通通甩開」
泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰
何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩

何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩
泰勒絲何時訂婚 已經被問到煩？男友壓力超大

泰勒絲何時訂婚 已經被問到煩？男友壓力超大

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

2024-06-09 18:41
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

2024-06-13 02:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案