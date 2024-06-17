泰勒絲巡演增添通膨變數 牽動英降息決策

分析師警告，流行樂天后泰勒絲今夏在英國的巡迴演唱會，所帶動的消費支出可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」，增添英國央行抗通膨的變數。（美聯社）

英格蘭銀行（BoE，央行 ）本周預料將按兵不動，可能8月降息 ，但分析師警告，流行樂天后泰勒絲 今夏在英國的巡迴演唱會，所帶動的消費支出可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation），增添英國央行抗通膨的變數，也成為主要央行降息之路崎嶇難行的最新例證。

在英國7月4日將改選國會前，在19日公布5月通膨年升率有望降至2%目標值的支撐下，英國央行20日預料將維持基準利率於5.25%不變，由於通膨持續回落，市場預期該央行將在8月啟動降息。

不過，之後的降息步調遭遇更大的變數，包括副總裁將由立場偏鷹的蘭巴爾戴莉（Clare Lombardelli）7月起接任，以及泰勒絲的巡迴演唱會。泰勒絲所帶來的經濟效應歷歷在目，甚至還有「泰勒絲通膨」、「泰勒絲經濟」等專門形容她演唱會帶動周邊的飯店、機票、及餐飲消費大幅增加。

泰勒絲本月稍早已在蘇格蘭愛丁堡啟動英國巡演，當局估算，相關消費金額達到7,700萬英鎊（9,800萬美元），她6-8月會在英國共舉行15場巡演，將吸引約120萬名來自世界各地的粉絲觀賞，巴克萊銀行估算，這15場演唱會可望使英國經濟產值增加約10億英鎊，平均每人支出848英鎊，包含演唱會門票、飯店住宿在內的各項費用。

泰勒絲最後幾場演出將於8月在倫敦舉行，隨著粉絲爭相預訂飯店房間，可能推動英國通膨上揚，進而牽動英國央行的9月決策。

道明證券（TD Securities）總體經濟策略師克里杉與羅斯特在追蹤泰勒絲巡演的城市後，發現飯店費率在巡演期間「不尋常地攀高」，8月倫敦巡演可能大幅提高飯店房間價格非常有可能激增，推升服務業通膨30個基點，導致英國央行對9月再度降息裹足不前。

巴克萊首席行為科學家布魯克斯說，泰勒絲有如50~60年代的貓王與披頭四，是文化象徵，「支持者對藝人與粉絲群體有強大的連結，因此消費意願更為強大」，「對不是粉絲的人來說，為了演唱會而花費848英鎊，看起來是很大一筆支出，但對持有時代巡迴演唱會門票的人來說，每塊錢都是對創造回憶進行投資」。