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歐洲、大陸政經風險升高 美股吸金成最佳避風港

編譯陳苓／綜合外電

中國大陸深陷房市危機，歐洲大選極右派勢力出頭，對渴求穩定的國際投資人來說，美國市場逐漸成了唯一選擇，吸引洶湧資金搶進。全球股票基金先前一個月流入的新錢潮，有超過九成集中在美股，美國公司債第1季吸金額也年增逾六成。

彭博資訊報導，據道明證券（TD Securities）彙整的EPFR Global數據，過去一個月來，約有300億美元的新資金流入股票基金，其中94%湧向美國資產，尤以科技股最受青睞。

外國投資人對美國債市同樣興趣濃厚。阿波羅全球管理公司（Apollo Asset Management）首席經濟學家斯洛克說，海外投資人在今年第1季，向美國公司債注資1,870億美元，較去年同期跳增61%。

數據顯示，美國通膨放緩，經濟幾乎沒有衰退跡象，推動了最新一波牛市。標普500指數上周表現領先全球的幅度，寫15個月之最；美國長債價格也大漲3.5%，創2024年來的最佳表現。另外，那斯達克100指數自2023年初以來，急漲80%以上。

富國銀行投資研究所策略師沙曼那說，美國「仍是最穩定的國家，擁有世界難以匹敵的人工智慧／科技相關公司組合」。在這些因素改變前、或適合的替代者出現前，美國的霸主地位能持續更長一段時間。

美股衝高之際，其他各國股市幾乎一片慘澹。美國除外的MSCI世界指數上周跌逾2%，而中國大陸復甦力道疲弱，需要更多貨幣寬鬆措施，陸股連五周走低。至於日本銀行（央行）縮減購債的計畫，缺乏細節，讓日圓再添壓力。

歐洲狀況更糟，法國總統馬克宏決定提前大選後，法股出現兩年多來的最大跌幅，今年漲勢已全數回吐；法國公債也遭拋售，導致法債與德債的殖利率利差寫史上單周最大增幅。

美國資產的動能，讓遵循地區分散投資的人頭痛不已。彭博彙編數據指出，644檔聚焦國際資產的ETF中，績效能擊敗標普500的不到7%。

但美國市場也有隱憂，Research Affiliates股票策略投資長阮桂（音譯）表示，由於大型科技公司占據美股極高比重，追逐美股漲勢，絕非毫無風險。長期以來市場一直大者恆大，不清楚經濟力量能否維持此種趨勢。而美國大型股的統治地位，終究會面臨挑戰，可能會遭遇較小型公司或國外敵手的威脅。

投資 美股 殖利率

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