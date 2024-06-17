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Meta AI聊天機器人 歐洲暫緩推出

編譯易起宇／綜合報導
Meta暫緩在歐洲推出Meta AI聊天機器人的計畫。(路透資料照片)
Meta暫緩在歐洲推出Meta AI聊天機器人的計畫。(路透資料照片)

臉書母公司Meta宣布將延後在歐洲推出Meta AI聊天機器人的計畫，因愛爾蘭隱私權監管機構已要求暫緩這項將利用臉書和Instagram用戶數據的計畫。

Meta 10日才宣布要利用歐洲地區用戶公開張貼的內容來訓練其大型語言模型（LLM），但14日就表明要延後這些計畫。路透報導，在Meta做出這項決定前，倡議團體NOYB已向奧地利、比利時、法國、德國等國的資料保護主管機構提出申訴和呼籲，要求對Meta的計畫採取反制措施。

癥結點在於，Meta計畫在未經許可的情況下利用個人資料來訓練其AI模型，即便該公司說只會使用公開可取得和經授權的線上資訊。

Meta 14日表示，對愛爾蘭監管機構資料保護委員會（DPC）的要求感到失望，這將使歐洲在AI發展的創新方面開倒車，「簡言之，在不包含當地資訊的情況下，我們將只能提供民眾二流體驗。這代表我們目前無法在歐洲推出Meta AI。」

DPC樂見Meta暫緩這項計畫，並表示有關Meta的決定是經過與該監管機構的長期交戰才敲定的。

Meta表示，AI模型的暫緩推出也將讓該公司有空處理來自英國資訊專員辦公室（ICO）的要求。ICO則表示樂見Meta的決定，並說將會繼續監視包括Meta在內的大型生成式AI開發商，以檢查其所做的保護都有落實，和確保英國用戶的資訊權有受到保護。

AI 臉書 德國

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