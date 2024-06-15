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日銀利率不動 縮減購債下月公布 日圓急貶後收斂

編譯簡國帆、林聰毅／綜合外電
日本銀行（央行）14日決議維持基準利率不變，並決定之後縮減購債，將在7月公布相關細節。(路透)
日本銀行（央行）14日決議維持基準利率不變，並決定之後縮減購債，將在7月公布相關細節。(路透)

日本銀行（央行）14日決議維持基準利率不變，並決定之後縮減購債，將在7月公布相關細節。日銀總裁植田和男則在政策會後記者會上表示，可能在7月會議決定升息以及調整貨幣支持的程度，且縮減購債的規模可能很大。

儘管日銀為縮減購債開了一扇門，但一些預期本月就會採取行動的投資人大失所望，顯示市場認為如此決議偏向鴿派，日圓兌美元與歐元14日皆一度貶值0.7%，但在植田和男發表談話之後跌幅收斂，兌美元回到平盤附近狹幅波動，報157，兌歐元甚至翻紅升值0.5%至167.75。

日銀決策委員14日一致同意，維持基準利率區間於0~0.1%不變，符合市場預期，而購債方案在7月決策會議前都繼續依照3月的決議執行，也就是每月約6兆日圓（380億美元）。這段時間將蒐集市場參與者的看法，再於7月會議上決定長期縮減購債計畫，屆時也將公布計畫細節。縮減購債決策為八人贊成、一人反對。

日銀表示，縮減購債的計畫將涵蓋未來一到兩年左右。彭博資訊訪調的逾半經濟學家原先預期，日銀本月就會減少購債。

儘管日銀表明將減少每月購債金額，代表總裁植田和男要逐步推動貨幣政策正常化的決心，但延後實施也象徵決策委員會的審慎情緒。

在縮減購債方面，植田和男說：「在削減購債時，重要的是保留彈性以確保市場穩性，同時以可預測的形式執行。減購債券的規模可能很顯著，但具體的減購速度、架構及程度將在與市場參與者討論後決定。 」「對於需要多久時間才能（充分）減少資產負債表，我們心中並沒有具體的時間表，我們決定從大約一到兩年的時間架構開始。」

關於貨幣政策支持的問題，植田說：「假如基本通膨加速符合我們的預測，日本央行將考慮調整貨幣支持的程度。如果經濟和通膨超出我們的預測，也將成為升息的理由。」他並表示：「根據當時的經濟和物價情況，我們當然可能在7月決定升息和調整貨幣支持的程度。」

在日圓貶值方面，植田指出：「匯率走勢將對經濟與物價產生重大影響。近來，由於企業薪資與定價行為的變動，可能加劇對物價的影響。最近日圓貶值會推升物價，因此我們在引導政策時會密切觀察日圓走勢。」

對於近期10年期公債殖利率升抵1%的問題，植田說：「最近已看到長期通膨預期上升。實質長期利率水準仍相當低，金融環境仍足夠寬鬆。」

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