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日銀維持利率不變 延後縮減購債 日圓應聲重貶

編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）14日決議，維持基準利率區間於0~0.1%不變。（美聯社）
日本銀行（央行）14日決議，維持基準利率區間於0~0.1%不變。（美聯社）

日本銀行（央行）14日決議維持基準利率不變，雖決定縮減每月收購日本公債的規模，但要到7月才會發布計畫細節，讓一些預期本月就會採取行動的投資人大失所望，日圓兌美元與歐元14日盤中應聲重貶0.6%，日本公債價格大漲。

日銀決策委員一致同意，維持基準利率區間於0~0.1%不變，並宣布將縮減每月購債規模，只是在7月決策會議前都將依照3月決議的規模收購日本公債，也就是每月約6兆日圓（380億美元），將先蒐集市場參與者的看法，再於7月會議上決定長期縮減購債計畫，屆時也將公布計畫細節。縮減購債規模決策為八人贊成、一人反對。

日銀表示，其縮減購債規模的計畫將涵蓋未來一到兩年左右。彭博資訊訪調的逾半經濟學家原先預期，日銀本月就會減少購債。

儘管日銀表明將減少每月購債金額，代表總裁植田和男要逐步推動貨幣政策正常化的決心，但延後實施也象徵決策委員會的審慎情緒。Sony金融集團資深經濟學家宮嶋貴之指出，最新決策「顯示日銀對於縮減購債金額非常謹慎，這意味著日銀也對升息保持審慎」，「日銀7月升息的可能性已降低」。

日圓兌美元匯率盤中應聲重貶0.6%至157.99日圓，兌歐元也一度貶0.6%至169.65日圓。

RBC資本市場公司亞洲外匯策略部門主管陳艾文（音譯，Alvin Tan）指出，相較於市場預期日銀會明確宣布縮減購債金額，日銀的最新決策要鴿派得多。

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