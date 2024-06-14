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Burberry、Versace、紀梵希在中國祭出空前折扣 以刺激銷售

編譯簡國帆／綜合外電
為了刺激中國消費者打開荷包，Burberry等精品品牌開始在中國祭出空前折扣。(路透)
為了刺激中國消費者打開荷包，Burberry等精品品牌開始在中國祭出空前折扣。(路透)

為了刺激中國消費者打開荷包，一些精品品牌開始在中國祭出空前折扣，甚至超過五折，希望出清未售存貨。

彭博資訊報導，中國消費者本月起能在阿里巴巴的天貓平台，以1,947美元（相當於65折）的價格買到巴黎世家（Balenciaga）經典沙漏包（Hourglass）的小號褐色鱷魚紋版，比該品牌的全球各地官網、以及Farfetch等主要精品平台的標價都更便宜。

知情人士透露，法國開雲集團（Kering）旗下的巴黎世家，今年1~4月的三個月裡，促銷商品的平均折扣為40%，巴黎世家天貓店的打折商品數量也增加一倍多，占到該平台1~4月庫存的10%以上。相較下，去年同期巴黎世家僅1月有打折活動，平均幅度約為30%。

其他品牌也出現類似趨勢。Capri控股公司旗下的Versace、路易威登（LVMH）旗下的紀梵希（Givenchy）以及Burberry集團，本月都調降在天貓等中國平台銷售的商品價格，有些商品的折扣還超過五折。

知情人士表示，Versace的平均折扣幅度超過50%，大於去年初的約40%。這些人士也說，Versace等幾個高端品牌今年來的打折時間，也比去年同期更久，今年1~4月的折扣商品數量也激增至上百件，遠多於去年同期的只有少數幾件。開雲集團拒絕發表評論，Capri和LVMH未回應置評請求，Burberry也未就打折一事置評。

幾年前，對於靠尊貴形象和產品保值帶動成長的精品品牌而言，價格戰還是難以想像之事，因為精品品牌很少在旗艦平台顯眼地亮出折扣，而是常透過暢貨中心或非公開銷售清理庫存。

Digital Luxury集團中國顧問部門董事總經理Jacques Roizen說：「讓我意外、且認為不明智的是，這些折扣是再天貓這個舉世最明顯的消費者接觸點提供」，這「相當於在第五大道或香榭大道舉行大拍賣」。

這項策略也凸顯在中國經濟減緩侵蝕家庭財富之際，全球精品品牌在當地市場遭遇的困境。高檔品牌正仰賴中國提振銷售，但當地中產階級變得愈來愈精打細算，紛紛暫停或乾脆放棄購買昂貴產品。

同時，愛馬仕（Hermes）、香奈兒（Chanel）及LVMH旗下的LV等最高階的精品品牌，表現似乎較佳，這些品牌已不願打折、提供有限的電商購買管道，聚焦於耕耘高淨值客戶，較不受經濟不景氣衝擊。知情人士說，開雲集團旗下的Gucci、普拉達（Prada）和姊妹品牌Miu Miu等品牌，也甚少在中國電商平台打折。

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