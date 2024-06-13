新加坡塞港將助運價再漲 貨櫃碼頭利用率已達90%

新加坡港貨櫃碼頭。 (路透)

新加坡 港本來就是全球最繁忙的港口之一，如今因紅海危機導致船隻繞道，現在更多貨櫃輪前去停靠，壅塞問題愈來愈嚴重而且短期內難以緩解。

葉門武裝反叛組織青年運動（或譯胡塞）在紅海攻擊商船，迫使船運公司避開蘇伊士運河 運河，讓船隻改走遠路繞行非洲南部好望角。於是貨輪沒有機會在中東的港口補充燃料或是卸貨，改道新加坡擠在外海等進港。

彭博資訊指出，新加坡港對於紅海危機的影響特別感到急迫，因為新加坡連結歐洲、中東到中國大陸的航運路線，如今是補充燃料、貨櫃輪重新分派的中心，塞港將延誤貨運時程，同時也會加大運價上漲壓力。

Drewry海事服務主管克瑞夏表示，新加坡貨櫃碼頭的利用率，上個月己上升到接近90%，而最佳的利用率是在70%左右。他提到，愈來愈多的船隻繞道、航期修改，導致幾個特定港口的貨櫃場囤積了大量貨櫃，許多船隻等候進港的時間拉長，港口日益壅塞。

新加坡港貨櫃量今年前五個月已總計達1,690萬TEU，較去年同期增加8%。

HSBC 分析師團隊在最新的報告中說，由於塞港問題無法很快解決，海運現貨價格可能還會漲得更高，「港口效率不佳的狀況，大多集中在亞洲的出口地帶以及一些轉運中心」，「貨櫃輪運價還能再進一步上漲」。

根據Drewry資料，上個月大約有44艘貨櫃輪需要在外海排隊等待四天才能進港。今年1月時，只有14艘。專家指出，新加坡港未來幾個月的塞港問題將加劇，因為船隻繞道的影響往往需要一段時間才會完全反映到全球的運輸體系之內。