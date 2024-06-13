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美帶頭增產 IEA估2030全球油市「嚴重過剩」

編譯陳苓／綜合報導

國際能源署（IEA）12日預測，美國帶頭增產下，全球油市到2030年將陷入嚴重的生產過剩，閒置產能將寫新冠疫情時期以外之最，可能會讓石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）難以管控油市。

IEA在最新的中期報告內寫道，全球原油需求成長預料在2030年前觸頂，最高為每日接近1.06億桶，多於2023年的每日略高於1.02億桶。與此同時，原油產能將在2030年前增至每日近1.14億桶，比全球預估需求足足多出800萬桶。

IEA說：「這將造成前所未見的產能閒置，此種情況僅在2020年疫情封城時出現過。如此龐大的生產過剩，可能會引發低油價環境，對美國頁岩油商與OPEC+集團帶來艱鉅挑戰。」

儘管IEA預測原油需求成長趨緩，但該機構也強調，在沒有較強力的政策或行為改變下，到2030年的原油需求，仍比2023年每日增加約320萬桶。

需求揚升，主因亞洲經濟體需求強盛，尤其是印度汽油用量激增，及中國大陸石化業蓬勃發展。但電動車銷售攀升、能源效益提高、使用再生能源發電，將日益抵銷原油需求的增幅。

以先進國家來說，IEA估計，原油需求將從2023年的每日約4,570萬桶，2030年降至每日4,270萬桶，不計疫情時期，這是1991年來新低。

IEA也下調今年的全球需求展望，從先前預測的每日增加110萬桶，縮減至每日增加96萬桶，明年需求成長也從原先預測的每日增加120萬桶，降至增加100萬桶。今明兩年的總需求，分別為每日平均1.032億桶和1.042億桶。

IEA的預測值遠低於OPEC。OPEC在11日發表的月報中寫道，旅遊將支持下半年的原油消費，維持相對強勢的需求展望，估計今年全球原油需求每日將提高225萬桶，2025年每日提高185萬桶。雙方對原油展望的看法，差距大於以往，部分原因是全球改用潔淨能源的速度不一。

IEA也警告說，相對輕微的變化，可能會使原油需求萎縮的預測失準。比方說，全球國內生產毛額（GDP）增加0.3%，或實質油價年減5美元、或電動車推出速度減緩15%，每項因素都足以讓原油需求在2030年前重回成長。

布蘭特原油12日升至每桶約82美元，西德州原油則為每桶約78美元。交易者逢低進場，使布蘭特和西德州油價本周稍早大漲約3%。

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