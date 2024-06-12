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英特爾 暫停在以色列砸250億建晶圓廠

編譯葉亭均、林奇賢／綜合報導
以色列媒體報導，英特爾傳出暫停在以色列投入250億美元營建新廠的計畫。（路透）
以色列媒體報導，英特爾傳出暫停在以色列投入250億美元營建新廠的計畫。（路透）

以色列財經媒體「經濟學家報」（Calcalist）報導，英特爾已暫停在以色列的250億美元新廠建設計畫，而英特爾對此未證實也未否認。

這座計劃要在基耶蓋特（Kiryat Gat）蓋的新廠Fab 38，原定2028年啟用、營運到2035年。以色列政府去年12月同意向英特爾提供32億美元補助，用於這座在以色列南部興建的晶圓廠。

報導指出，英特爾以色列公司的幾位高層主管已經把他們的職責，移往英特爾在美國俄亥俄州興建的一座工廠。

英特爾被問到此報導時，表示有必要讓大型計畫符合變化中的時程，但沒有直指是在以色列的建廠計畫，「以色列持續是我們重要的全球製造與研發地之一，我們依然充分致力於在當地的經營。管理大規模的計畫，尤其是在我們的產業，通常涉及要適應變化中的時程。我們的決定是基於商業情勢、市場變化與負責任的資金管理。」　

此外，德國電信（Deutsche Telekom）11日表示，在上訴後，在一場官司中獲勝，使得歐盟反托辣斯監管機關除了償還罰款調整後的差額之外，還必須支付利息給德國電信。這對陷入類似官司的英特爾來說，是個好消息。

2014年，歐盟執委會以德國電信在斯洛伐克收取不公平批發價格為由，處以3,100萬歐元的罰款。下級法院將罰款減至1,900萬歐元，並命令歐盟執委會支付約180萬歐元的利息給德國電信。執委會隨後向德國電信退還了罰款差額，但並未支付利息。

以色列 德國 歐盟

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