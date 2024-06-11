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聯發科傳為微軟AI PC設計安謀架構晶片 明年底推出

編譯葉亭均／綜合外電
聯發科傳出為微軟AI PC設計安謀架構晶片，明年底推出。(本報系資料照片)
聯發科傳出為微軟AI PC設計安謀架構晶片，明年底推出。(本報系資料照片)

路透引述三位知情人士的說法獨家報導，IC設計大廠聯發科（2454）正在開發一款以安謀（ARM）為基礎架構的PC晶片，將執行微軟的Windows作業系統。

微軟上月發表新一代筆電，採用安謀設計的晶片，可提供足夠的運算能力執行AI應用程式，高層主管們表示，這是消費者運算的未來趨勢。聯發科最新傳出要設計的安謀架構PC晶片，正是為這類筆電做準備。

微軟此舉是針對蘋果而來，而蘋果推出使用安謀基礎架構晶片的Mac電腦已有大約四年之久。微軟以安謀晶片優化Windows系統的決定，可能對英特爾長期以來在PC市場的主導地位構成威脅。

聯發科與微軟皆不予置評。

其中兩位消息人士表示，聯發科的PC晶片預定在明年年底推出，屆時高通（Qualcomom）為筆電供應晶片的獨家協議會到期。聯發科這款晶片以安謀現成的設計為基礎，能夠大幅加速開發速度，原因是使用現成、經過測試的晶片元件，可減少設計的作業。

目前尚不清楚微軟是否已經核准聯發科用於支援Copilot+功能的Windows程式的PC晶片。

安謀的主管曾表示，該公司的一家客戶使用現成的元件，以大約九個月的時間完成晶片設計，不過這並非聯發科。對於經驗豐富的晶片設計業者而言，要打造與測試先進晶片通常要耗費一年以上的時間，而且取決於複雜度。

晶片 安謀 微軟

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