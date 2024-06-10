以媒：英特爾暫停250億美元以色列新晶圓廠營建計畫

英特爾傳出暫停在以色列投入250億美元營建新廠的計畫。(路透)

以色列 財經報紙「經濟學家報」（Calcalist）報導，英特爾暫停在以色列的250億美元新廠營建計畫，但該報沒有引述是如何知悉這項消息，而英特爾對此則是未證實也未予以否認。

Calcalist的報導指出，在英特爾以色列公司的幾位高層主管已經把他們的職責移往英特爾在美國俄亥俄州 興建的一座廠，該廠是美國鼓勵在國內興建晶圓廠計畫的一環。

英特爾被問到有關Calcalist的報導時，表示有必要讓大型計畫符合變化中的時程，但沒有直指是在以色列的建廠計畫。

在一份聲明中，英特爾表示：「以色列持續是我們重要的全球製造與研發地之一，我們依然充分致力於在當地的經營。管理大規模的計畫，尤其是在我們的產業，通常涉及要適應變化中的時程。我們的決定是基於商業情勢、市場變化與負責任的資金管理。」

以色列政府去年12月同意向英特爾提供32億美元補助金，用於在以色列南部興建價值250億美元的晶圓廠。

英特爾先前曾表示，這座擬議在Kiryat Gat興建的晶圓廠，是該公司促進更具韌性全球供應鏈行動的重要一環，與英特爾在歐美的投資 並列。英特爾目前在當地已有一座晶圓廠。

英特爾已在以色列營運四座研發與生產基地，其中包括位於Kiryat Gat的Fab 28晶圓廠，該廠採用Intel 7（10奈米）技術生產晶片。

原本計劃要在Kiryat Gat蓋的新廠Fab 38原定在2028年開張、營運直到2035年。英特爾目前在以色列僱用近1.2萬名員工。