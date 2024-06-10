我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加女嫌犯被警察追捕 竟爬上車頂脫光光

美4名大學教師 在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

以媒：英特爾暫停250億美元以色列新晶圓廠營建計畫

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾傳出暫停在以色列投入250億美元營建新廠的計畫。(路透)
英特爾傳出暫停在以色列投入250億美元營建新廠的計畫。(路透)

以色列財經報紙「經濟學家報」（Calcalist）報導，英特爾暫停在以色列的250億美元新廠營建計畫，但該報沒有引述是如何知悉這項消息，而英特爾對此則是未證實也未予以否認。

Calcalist的報導指出，在英特爾以色列公司的幾位高層主管已經把他們的職責移往英特爾在美國俄亥俄州興建的一座廠，該廠是美國鼓勵在國內興建晶圓廠計畫的一環。

英特爾被問到有關Calcalist的報導時，表示有必要讓大型計畫符合變化中的時程，但沒有直指是在以色列的建廠計畫。

在一份聲明中，英特爾表示：「以色列持續是我們重要的全球製造與研發地之一，我們依然充分致力於在當地的經營。管理大規模的計畫，尤其是在我們的產業，通常涉及要適應變化中的時程。我們的決定是基於商業情勢、市場變化與負責任的資金管理。」　

以色列政府去年12月同意向英特爾提供32億美元補助金，用於在以色列南部興建價值250億美元的晶圓廠。

英特爾先前曾表示，這座擬議在Kiryat Gat興建的晶圓廠，是該公司促進更具韌性全球供應鏈行動的重要一環，與英特爾在歐美的投資並列。英特爾目前在當地已有一座晶圓廠。

英特爾已在以色列營運四座研發與生產基地，其中包括位於Kiryat Gat的Fab 28晶圓廠，該廠採用Intel 7（10奈米）技術生產晶片。

原本計劃要在Kiryat Gat蓋的新廠Fab 38原定在2028年開張、營運直到2035年。英特爾目前在以色列僱用近1.2萬名員工。

以色列 俄亥俄州 投資

上一則

金融時報：歐洲企業積極與中國脫鉤 正加速尋找替代方案

延伸閱讀

日經：英特爾和日晶片研發合作方將租用夏普LCD面板廠

日經：英特爾和日晶片研發合作方將租用夏普LCD面板廠
籌資拚轉型 英特爾以110億元賣愛爾蘭晶圓廠49%股權

籌資拚轉型 英特爾以110億元賣愛爾蘭晶圓廠49%股權
英特爾執行長：美晶片禁令須小心適當平衡 以免逼中國加速研發

英特爾執行長：美晶片禁令須小心適當平衡 以免逼中國加速研發
英特爾CEO基辛格：「IT」就是Intel跟Taiwan

英特爾CEO基辛格：「IT」就是Intel跟Taiwan

熱門新聞

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

這10個碩士學位 畢業後薪水最高

這10個碩士學位 畢業後薪水最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠
「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光