金融時報：歐洲企業積極與中國脫鉤 正加速尋找替代方案

圖為英國國旗。（取材自Unsplash）

歐洲企業採購主管向英國金融時報指出，在歐盟 準備加強審查中國商品的情況下，歐洲買家們正尋求減少對中國的依賴。在美國帶頭與中國脫鉤下，減少對中依賴已成為目前歐企的大趨勢，且正在加大力度尋找替代方案。

歐盟執行委員會已經啟動對中國政府補貼製造業的調查，預料將很快宣布對中國電動車加徵關稅。但歐洲議會的最新改選結果，極右派取得的席次明顯增加，使這些對中國商品限制性措施的執行，似乎出現潛在變數。

儘管如此，根據報導，總部位在比利時的採購服務商龍源（Dragon Sourcing）執行長勞布（Richard Laub）直指，「目前（歐洲）的大趨勢是企業減少對中國的依賴」。雖然美國先脫鉤，但歐洲國家也在加大力度尋找替代方案，他現在看到的是歐盟正在追趕這一趨勢。

與美企在政策限制下積極尋找新供應商不同的是，歐企專注於減少特定領域對中國商品的過度依賴。

勞布表示，歐洲客戶越來越擔心他在中國的採購業務，尤其是非食品零售業的客戶，他們包括服裝、電器到消費性電子產品、玩具等產品，中國製造的這些產品占全球消費的80%至90%。「非食品業非常、非常依賴中國」，這些類型的歐企就正在努力尋找替代方案。

馮氏集團副主席馮國綸表示，許多歐洲國家與中國合作可能沒有任何問題。但他們認為，如果中國將受到影響，那麼他們最好也考慮一下，自己可能會受到什麼影響。

馮國綸5月間更曾表示，客戶曾向他說，「我不在乎你做什麼，只要讓我在中國以外的地區（採購）達到30%，甚至更多，有些人甚至表示（在採購上）想完全離開中國」。

在江蘇常州經營服裝和紡織品採購業務的查納文（Naveen Jha）表示，儘管交貨時間更長、成本更高，歐企從印度 、孟加拉及越南 採購服裝的比重越來越大。

許多買家感到從中國採購存在風險，如果價格還有一點空間，他們更願意向印度採購。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，由於美國買家將目光投向其他地方，歐企可望從中國商品的價格競爭力受惠。但即便如此，一些歐洲化學物料、製藥和電子企業仍在尋求減少對中國的依賴。

至於對中國的影響，產業分析師認為，各國企業「去風險化」的舉措，不太可能對中國的整體出口造成太嚴重的打擊。畢竟，中國生產基地仍具備吸引力，將使尋找新供應商的努力變得複雜，某些產品、特別是較複雜的產品，很難在其他國家採購。